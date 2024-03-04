Глава Следкома Бастрыкин затребовал доклад по избиению школьницы в Березниках

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента с избиением 15-летней девочки в Березниках.
Ранее стало известно, что ночью 26 февраля 18-летняя девушка избила пострадавшую, ее сверстники записывали происходящее на видео. Школьницу заставляли извиняться, а позже запись с нанесением побоев была опубликована в интернете. Также злоумышленники похитили у девочки мобильный телефон.
В пресс-службе Следкома сообщают, что Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.