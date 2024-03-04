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Бастрыкин потребовал доклад по избиению 15-летней девочки в Березниках

Глава Следкома Бастрыкин затребовал доклад по избиению школьницы в Березниках

4 марта 2024, 06:17
Фото: 1MI

Бастрыкин потребовал доклад по избиению 15-летней девочки в Березниках

На девочку напали неделю назад, 26 февраля.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента с избиением 15-летней девочки в Березниках.

Ранее стало известно, что ночью 26 февраля 18-летняя девушка избила пострадавшую, ее сверстники записывали происходящее на видео. Школьницу заставляли извиняться, а позже запись с нанесением побоев была опубликована в интернете. Также злоумышленники похитили у девочки мобильный телефон.

В пресс-службе Следкома сообщают, что Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

После избиения 15-летней девочки в Березниках возбуждено уголовное дело
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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Бастрыкин#Уголовное дело#Александр Бастрыкин
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