Глава Следкома Бастрыкин затребовал доклад по избиению школьницы в Березниках

Ранее стало известно, что ночью 26 февраля 18-летняя девушка избила пострадавшую, ее сверстники записывали происходящее на видео. Школьницу заставляли извиняться, а позже запись с нанесением побоев была опубликована в интернете. Также злоумышленники похитили у девочки мобильный телефон.