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Published Сегодня, 03:06

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Updated Сегодня, 07:15

Главе СК Александру Бастрыкину доложат об избиении блогера в центре Перми

Главному следователю России доложат об избиении блогера в центре Перми

4 марта 2024, 03:06
Фото: соцсети блогера

Главе СК Александру Бастрыкину доложат об избиении блогера в центре Перми

Мужчину несколько раз ударили возле ЦУМа.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения на блогера из Соликамска Леонида Аширова. Видео с нападением на мужчину появилось в социальных сетях — ему нанесли несколько ударов возле ЦУМа.

Изначально в соцсетях сообщали, что напали на некого инвалида у ЦУМа. Позже стало известно, что это блогер «Лексус 500» — у него проблемы с речью из-за того, что в детстве мужчине выбили зубы, как говорил он сам на интервью. Блогер утверждает, что конфликт возник из-за того, что его оскорбляли, он оскорбил оппонента в ответ — тогда его ударили.

При этом блогер не стал писать заявление о нападении, но выразил благодарность рэперу Мише Маваши, который призвал найти обидчиков Аширова. Позже в соцсетях соликамского блогера появилось видео, где он утверждал, что все-таки написал заявление.

Видео, из-за которого возбудили уголовное дел, было опубликовано также в соцсетях блогера из Соликамска, там же опубликовано другое видео, где Аширова также бьют — они доступны в закрытом Telegram-канале.

Постановка? Избитым у ЦУМа мужчиной оказался блогер из Соликамска «Лексус 500»
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#Пермь#Ск#Следователи
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