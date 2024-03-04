Главному следователю России доложат об избиении блогера в центре Перми

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нападения на блогера из Соликамска Леонида Аширова. Видео с нападением на мужчину появилось в социальных сетях — ему нанесли несколько ударов возле ЦУМа.
Изначально в соцсетях сообщали, что напали на некого инвалида у ЦУМа. Позже стало известно, что это блогер «Лексус 500» — у него проблемы с речью из-за того, что в детстве мужчине выбили зубы, как говорил он сам на интервью. Блогер утверждает, что конфликт возник из-за того, что его оскорбляли, он оскорбил оппонента в ответ — тогда его ударили.
При этом блогер не стал писать заявление о нападении, но выразил благодарность рэперу Мише Маваши, который призвал найти обидчиков Аширова. Позже в соцсетях соликамского блогера появилось видео, где он утверждал, что все-таки написал заявление.
Видео, из-за которого возбудили уголовное дел, было опубликовано также в соцсетях блогера из Соликамска, там же опубликовано другое видео, где Аширова также бьют — они доступны в закрытом Telegram-канале.