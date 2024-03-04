Главному следователю России доложат об избиении блогера в центре Перми

Изначально в соцсетях сообщали, что напали на некого инвалида у ЦУМа. Позже стало известно, что это блогер «Лексус 500» — у него проблемы с речью из-за того, что в детстве мужчине выбили зубы, как говорил он сам на интервью. Блогер утверждает, что конфликт возник из-за того, что его оскорбляли, он оскорбил оппонента в ответ — тогда его ударили.