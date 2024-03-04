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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Какая погода может привести к инсульту?

4 марта 2024, 16:23
Как ни странно, погода может оказывать влияние на состояние здоровья человека, включая возможность развития инсульта.

Врач Мария Беляева объяснила, что хотя медицинское сообщество все еще не имеет однозначного мнения на этот счет, есть данные, указывающие на возможную связь между изменением погоды и увеличением числа случаев инсультов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно этим данным, больше случаев инсультов происходит, когда температура падает, а также при сильном ветре из-за различий в атмосферном давлении. Однако важно отметить, что связь между погодой и инсультом все еще требует более детального исследования.

Независимо от погодных условий, Мария Беляева рекомендует следовать стандартным правилам для предотвращения инсульта. Это включает контроль артериального давления и своевременное принятие назначенных лекарств, регулярные обследования, отказ от вредных привычек, снижение уровня стресса, а также введение качественного отдыха и легкой физической активности, особенно на свежем воздухе.

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