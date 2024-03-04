Какая погода может привести к инсульту?

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Врач Мария Беляева объяснила, что хотя медицинское сообщество все еще не имеет однозначного мнения на этот счет, есть данные, указывающие на возможную связь между изменением погоды и увеличением числа случаев инсультов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно этим данным, больше случаев инсультов происходит, когда температура падает, а также при сильном ветре из-за различий в атмосферном давлении. Однако важно отметить, что связь между погодой и инсультом все еще требует более детального исследования.
Независимо от погодных условий, Мария Беляева рекомендует следовать стандартным правилам для предотвращения инсульта. Это включает контроль артериального давления и своевременное принятие назначенных лекарств, регулярные обследования, отказ от вредных привычек, снижение уровня стресса, а также введение качественного отдыха и легкой физической активности, особенно на свежем воздухе.