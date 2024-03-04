Молодые специалисты группы ОМК участвуют во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Четверо молодых специалистов группы ОМК принимают участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, который проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Сотрудники заводов ОМК из Челябинска, Выксы (Нижегородская область) и Чусового (Пермский край) присоединились к 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.