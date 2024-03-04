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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

Молодые специалисты группы ОМК участвуют во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Молодые специалисты группы ОМК участвуют во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

4 марта 2024, 05:23
Фото: Вячеслав Хабаров
Сотрудники предприятия отправили заявки и выполнили задания, а компания оплатила им проезд и проживание.

Четверо молодых специалистов группы ОМК принимают участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, который проходит на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Сотрудники заводов ОМК из Челябинска, Выксы (Нижегородская область) и Чусового (Пермский край) присоединились к 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.

На Всемирном фестивале сотрудники группы ОМК получат новые возможности для развития, уникальные знания, станут участниками диалога культур. Чтобы попасть в состав делегатов, сотрудники сами подали заявки и выполнили необходимые задания от организаторов, а компания оплатила им дорогу и проживание.

Наталья Ямщикова, директор по персоналу ОМК:

— Среди работников заводов ОМК много активной талантливой и амбициозной молодежи. Сотрудники наших производств ярко проявили себя в работе, экологических проектах, спорте и творчестве. Поэтому сегодня они здесь — на молодежном мероприятии международного масштаба. Всемирный фестиваль молодежи в Сочи станет площадкой для обмена опытом, знаниями, идеями и даст молодым работникам возможность всесторонне раскрыться, пообщаться в дружеской атмосфере и обменяться опытом с коллегами из регионов России и других стран. Считаю, что такие мероприятия формируют у молодых людей заинтересованность к работе в производственном секторе, поддерживают их научную и творческую активность. Уверена, что опыт и эмоции, которые получат наши сотрудники на фестивале, вдохновят и зарядят их на новые победы.
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