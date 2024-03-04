Морозы до -28°. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю с 4 по 10 марта. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отмечают, что температура будет выше климатической нормы на 4-7°, но будет ветрено — порывы до 14 м/с. На севере региона будет снежно, на остальной территории Прикамья существенных осадков не прогнозируется.