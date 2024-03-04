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Posted Сегодня, 02:52

Published Сегодня, 02:52

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

В Пермском крае на неделе потеплеет до +3°, а затем похолодает до -28°

Морозы до -28°. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае

4 марта 2024, 02:52
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе потеплеет до +3°, а затем похолодает до -28°

Похолодание прогнозируется в середине недели. В выходные вновь будет тепло.

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю с 4 по 10 марта. Специалисты проекта «Метеоролог и я» отмечают, что температура будет выше климатической нормы на 4-7°, но будет ветрено — порывы до 14 м/с. На севере региона будет снежно, на остальной территории Прикамья существенных осадков не прогнозируется.

Погода по дням:

  • 4 марта днем -2…+3°, порывы ветра до 14 м/с;
  • 5 марта начнется арктическое вторжение — сначала на севере, а затем в остальной части регионе. Ночью -6…-1°, на севере до -10°, днем -5…0°, на севере -10…-5°;
  • В ночь на 6 марта возможно похолодание до -23°, днем -13…-8°;
  • В ночь на 7 марта температура может опуститься до -28° из-за штиля и прояснений. Днем -13…-8°.
  • 8 марта прогнозируются потепление, ночью -20…-15°, при прояснениях до -25°, днем -5…0°.

В выходные синоптики ждут пика волны тепла: ночью -9…-4°, днем -5…0°. Вместе с потеплением придет небольшой снег. Это потепление, вероятно, будет коротким, так как есть предпосылки для еще одного похолодания.

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#Пермь#Погода
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