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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

На автодороге Пермь –Екатеринбург грузовик насмерть сбил мужчину

На автодороге Пермь –Екатеринбург грузовик насмерть сбил мужчину

4 марта 2024, 13:03
Фото: 1MI
Погибший переходил по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 4 марта, в 13:08 на автодороге Пермь-Екатеринбург грузовик насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает краевая ГИБДД.

ДТП произошло на 147 километре дороги, в Суксунском округе. В направлении Екатеринбурга двигался грузовой автомобиль Foton под управлением 45-летнего мужчины.

По нерегулируемому пешеходному переходу трассу переходил 29-летний мужчина, который в результате аварии получи смертельную травму.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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#Происшествия#Дтп#Авария#Гибдд#Екатеринбург#Транспорт#Суксун
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