Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Сегодня, 4 марта, в 13:08 на автодороге Пермь-Екатеринбург грузовик насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает краевая ГИБДД.
ДТП произошло на 147 километре дороги, в Суксунском округе. В направлении Екатеринбурга двигался грузовой автомобиль Foton под управлением 45-летнего мужчины.
По нерегулируемому пешеходному переходу трассу переходил 29-летний мужчина, который в результате аварии получи смертельную травму.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.