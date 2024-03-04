На технике НАТО и с флагом Христа. В Перми хотят установить памятник участникам СВО

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:24
В Перми предлагают установить памятник участникам специальной военной операции. Предложение поступило в общественный совет по топонимике, описание памятника находится в документе, опубликованном 27 февраля на сайте мэрии Перми.
Как может выглядеть памятник? Он будет состоять из пяти фигур. Главная фигура — воин-знаменосец с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог», расположенная на разрушенном Мариуполе.
Боковые фигуры стоят на технике стран НАТО: одна фигура — оператор БПЛА, другая — воин-освободитель с ребенком на руках. Другая фигура — женщина, которая олицетворяет жен и матерей солдат, офицеров. За спиной флаг с большой буквой Z, на нем слоган «Своих не бросаем». Фигура стоит на утесе с текстом «СВО. Специальная военная операция. 24 февраля 2022 г.». Общая высота памятника — 7,2 м.
Памятник планируется выполнить в классической бронзе, внутри стальной каркас. Место расположения памятника — сквер у «Дома чекистов».
Чиновники отмечают, что пермяки, организации или другие заинтересованные лица могут направлять мнения по этому предложению в департамент культуры и молодежной политики. Адреса для предложений saprykina-ns@gorodperm.ru, dkmp@gorodperm.ru.