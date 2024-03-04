На трассе в Пермском крае при столкновении двух машин пострадал 6-летний ребенок

В результате ДТП водителю отечественной машины и двум ее пассажирам — в возрасте 6 лет и 34 лет — оказана медицинская помощь. Кроме того, 48-летняя пассажирка иномарки находится на амбулаторном лечении, сообщают в ГИБДД Березников. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.