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В Прикамье в субботу вечером 2 марта в ДТП пострадал 6-летний ребенок

На трассе в Пермском крае при столкновении двух машин пострадал 6-летний ребенок

4 марта 2024, 10:31
Фото: Госавтоинспекция Березников

В Прикамье в субботу вечером 2 марта в ДТП пострадал 6-летний ребенок

Водитель «Лады» неудачно выполнила разворот автомобиля.
Сюжет
Дтп

В минувшую субботу, 2 марта, около 18:00, на автодороге Кунгур — Соликамск — Усолье произошло ДТП. За рулем автомобиля Lada Granta в направлении Березников ехала 40-летняя женщина. По предварительным данным, в районе дома по ул. Новосодовая, 48 женщина при развороте допустила столкновение с попутно ехавшим автомобилем Ford Focus под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП водителю отечественной машины и двум ее пассажирам — в возрасте 6 лет и 34 лет — оказана медицинская помощь. Кроме того, 48-летняя пассажирка иномарки находится на амбулаторном лечении, сообщают в ГИБДД Березников. По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

В Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения и при совершении маневров предварительно убеждаться в их безопасности.

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#Дтп#Пермь#Дети#Авария#Березники#Гибдд
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