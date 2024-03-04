Немецкие струны и американский клен. В Перми ищут рояль для хоровой капеллы за 11 млн

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Пермская «Хоровая капелла мальчиков» ищет компанию, которая поставит концертный рояль для образовательного учреждения. Начальная (максимальная) цена контракта — 10,9 млн рублей. В ходе торгов она может снизиться.
Класс инструмента должен соответствовать уровню Distinguished-Grands, ориентироваться нужно на справочник пианиста от 2018 года: L.Fine Acoustic & Digital Piano Buyer. В описании книги сказано, что она содержит более 3 тыс. марок и моделей акустических, а также цифровых пианино. В справочники есть информация о ценах и тенденциях на рынке пианино.
В техническом задании сказано, что рояль должен быть черным, струны для инструмента должны быть произведены немецкой фирмой Roslau. Вирбельбанк (деталь, выполняющая роль в удержании струн) — склеен из 11 слоев американского клена.
Победителя аукциона должны выбрать 14 марта, срок поставки товара — до 17 мая 2024 года.