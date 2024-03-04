Немецкие струны и американский клен. В Перми ищут рояль для хоровой капеллы за 11 млн

Класс инструмента должен соответствовать уровню Distinguished-Grands, ориентироваться нужно на справочник пианиста от 2018 года: L.Fine Acoustic & Digital Piano Buyer. В описании книги сказано, что она содержит более 3 тыс. марок и моделей акустических, а также цифровых пианино. В справочники есть информация о ценах и тенденциях на рынке пианино.