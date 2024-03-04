Ночью в Перми сгорели два автомобиля

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В Перми сгорели два автомобиля в микрорайоне Парковый. Видео с горящими автомобилями появилось в социальных сетях. В МЧС России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что сообщение о пожаре поступило ночью 4 марта — в 4:43. Пожар был на улице Подлесная.
На место происшествия выехали девять человек и две единицы техники. Локализовать пожар удалось в 4:54, ликвидировать — в 4:58. Площадь пожара составила 14 кв м. Травмы никто не получил.