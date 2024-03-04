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Ночью 4 марта в Перми сгорели два автомобиля в микрорайоне Парковый

Ночью в Перми сгорели два автомобиля

4 марта 2024, 04:19
Фото: t.me /chp_59_perm

Ночью 4 марта в Перми сгорели два автомобиля в микрорайоне Парковый

На пожаре никто не пострадал.

В Перми сгорели два автомобиля в микрорайоне Парковый. Видео с горящими автомобилями появилось в социальных сетях. В МЧС России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что сообщение о пожаре поступило ночью 4 марта — в 4:43. Пожар был на улице Подлесная.

На место происшествия выехали девять человек и две единицы техники. Локализовать пожар удалось в 4:54, ликвидировать — в 4:58. Площадь пожара составила 14 кв м. Травмы никто не получил.

Видео: t.me /chp_59_perm
#Видео#Авто#Пермь#Пожар#Мчс
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