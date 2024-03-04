Ночью в Перми сгорели два автомобиля

В Перми сгорели два автомобиля в микрорайоне Парковый. Видео с горящими автомобилями появилось в социальных сетях. В МЧС России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что сообщение о пожаре поступило ночью 4 марта — в 4:43. Пожар был на улице Подлесная.