Новый владелец машзавода Дзержинского планирует модернизацию предприятия

По словам Маклюгина, из 240 тыс. кв. м. завода активно используются только 40 тыс. «Нам предстоит модернизация производств, ремонты и переоборудование. К тому же, предприятие имеет действующий гособоронзаказ», рассказал замглавы. На данный момент, на заводе трудятся около тысячи сотрудников.