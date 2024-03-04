Новый владелец машзавода Дзержинского планирует модернизацию предприятия

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На пермском предприятии «Машиностроительный завод имени Дзержинского» ожидается модернизация производственных площадей и увеличение числа работников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Александра Маклыгина, заместителя генерального директора нового собственника АО «НПО „Курганприбор“.
По словам Маклюгина, из 240 тыс. кв. м. завода активно используются только 40 тыс. «Нам предстоит модернизация производств, ремонты и переоборудование. К тому же, предприятие имеет действующий гособоронзаказ», рассказал замглавы. На данный момент, на заводе трудятся около тысячи сотрудников.
Ранее сообщалось, что «Курганприбор» выкупил обанкротившееся предприятие в декабре 2023 года за 725 млн руб. Машзавод находится в процедуре банкротства с 2005 года. Торги начинались с 3,6 млрд рублей. «Курганприбор» контролируется ООО «Финансовые инновации», принадлежащего семье партийного деятеля Сергея Муратова.