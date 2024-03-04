Пермская станция скорой помощи в феврале обслужила почти 37 тысяч вызовов

По заболеваниям отмечается также резкое снижение количества вызовов на ОРВИ. В феврале медики выполнили 5 тыс. 228 вызовов, что почти в 2,5 раза меньше, чем месяцем ранее. Из них к детям было осуществлено 3257 вызовов.