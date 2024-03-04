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Пермская станция скорой помощи в феврале обслужила почти 37 тысяч вызовов

Пермская станция скорой помощи в феврале обслужила почти 37 тысяч вызовов

4 марта 2024, 16:06
Фото: properm.ru
Всего за 29 дней пермскую скорую экстренно вызывали почти 3 тысячи раз.

За февраль 2024 года Пермская станция скорой помощи обслужила 36 тыс. 702 вызова. За месяц в экстренной форме было выполнено 2 тыс. 911 вызовов, сообщает сайт станции.

Госпитализация потребовалась в 13 тыс. 309 случаях.

Среднее время ожидания в феврале составило 14,82 минуты. Среднее время ожидания на ДТП — 12,46 минуты.

По заболеваниям отмечается также резкое снижение количества вызовов на ОРВИ. В феврале медики выполнили 5 тыс. 228 вызовов, что почти в 2,5 раза меньше, чем месяцем ранее. Из них к детям было осуществлено 3257 вызовов.

Пермская станция скорой медицинской помощи обслуживает вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе.

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