Пермская станция скорой помощи в феврале обслужила почти 37 тысяч вызовов

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
За февраль 2024 года Пермская станция скорой помощи обслужила 36 тыс. 702 вызова. За месяц в экстренной форме было выполнено 2 тыс. 911 вызовов, сообщает сайт станции.
Госпитализация потребовалась в 13 тыс. 309 случаях.
Среднее время ожидания в феврале составило 14,82 минуты. Среднее время ожидания на ДТП — 12,46 минуты.
По заболеваниям отмечается также резкое снижение количества вызовов на ОРВИ. В феврале медики выполнили 5 тыс. 228 вызовов, что почти в 2,5 раза меньше, чем месяцем ранее. Из них к детям было осуществлено 3257 вызовов.
Пермская станция скорой медицинской помощи обслуживает вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе.