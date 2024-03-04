Пермячка отсудила у «Монетки» более 300 тысяч за перелом ноги на крыльце магазина

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Кировский районный суд взыскал с торговой сети «Монетка» 300 тыс. рублей в пользу пермячки. Зимой 2021 года женщина, поскользнувшись на крыльце магазина, получила закрытый перелом лодыжки сообщает пресс-служба суда.
В досудебном порядке сеть отказалась признавать претензии пострадавшей. Женщина подала иск, в котором указала, что лечение перелома и ограничение привычного образа жизни заняло шесть месяцев.
Суд пришел к выводу, что женщина упала из-за ненадлежащей уборки лестницы у входа в магазин. Согласно решению суда, магазин обязан компенсировать моральный вред пострадавшей в сумме 200 тыс. рублей, расходы на лечение в размере 3,9 тыс. рублей и штраф в размере 101 тыс. 954 рубля за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.