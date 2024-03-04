Пермячка отсудила у «Монетки» более 300 тысяч за перелом ноги на крыльце магазина

Суд пришел к выводу, что женщина упала из-за ненадлежащей уборки лестницы у входа в магазин. Согласно решению суда, магазин обязан компенсировать моральный вред пострадавшей в сумме 200 тыс. рублей, расходы на лечение в размере 3,9 тыс. рублей и штраф в размере 101 тыс. 954 рубля за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.