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Пермякам опять приходят фейковые сообщения от имени Дмитрия Махонина

Пермякам опять приходят фейковые сообщения от имени Дмитрия Махонина

4 марта 2024, 11:31
Фото: 1MI
В одной из переписок идет речь о генерал-полковнике УФСБ по Москве и Московской области.

Жителям Прикамья снова начали приходить сообщения с фейкового аккаунта губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Как сообщает издание «В курсе.ру» со ссылкой на мэрию, 4 марта несколько человек получили такие сообщения от мошенников.

«Добрый день» Пишу вам по важному делу. Вы уже общались с Дорофеевым А.Н», — говорится в сообщении. Предполагается, что в переписке речь идет также об одном генерал-полковнике УФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве.

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#Пермь#Мошенники#Губернатор#Дмитрий махонин#УФСБ#Москва#Прикамье#Мэрия#Московская область#Фейковые сообщения#В Курсе.ру#Дорофеев А.Н#Алексей Дорофеев
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