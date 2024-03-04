Пермякам опять приходят фейковые сообщения от имени Дмитрия Махонина

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Жителям Прикамья снова начали приходить сообщения с фейкового аккаунта губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Как сообщает издание «В курсе.ру» со ссылкой на мэрию, 4 марта несколько человек получили такие сообщения от мошенников.
«Добрый день» Пишу вам по важному делу. Вы уже общались с Дорофеевым А.Н», — говорится в сообщении. Предполагается, что в переписке речь идет также об одном генерал-полковнике УФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве.