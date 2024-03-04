Пермякам опять приходят фейковые сообщения от имени Дмитрия Махонина

«Добрый день» Пишу вам по важному делу. Вы уже общались с Дорофеевым А.Н», — говорится в сообщении. Предполагается, что в переписке речь идет также об одном генерал-полковнике УФСБ по Москве и Московской области Алексее Дорофееве.