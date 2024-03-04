Пермяки за месяц стали чаще вызывать скорую из-за травм на улицах

Пермская станция скорой помощи поделилась статистикой вызовов за февраль. За месяц медики выехали на 36,7 тыс. вызовов (за январь — 46,9 тыс. раз). Один раз пришлось выезжать на травму из-за падения снега, как и в январе, 48 раз из-за переохлаждения и обморожения (82 — в январе).