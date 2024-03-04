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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Пермяки за месяц стали чаще вызывать скорую из-за травм на улицах

Пермяки за месяц стали чаще вызывать скорую из-за травм на улицах

4 марта 2024, 11:05
Фото: 1MI
Количество выездов к пациентам с ОРВИ резко снизилось.

Пермская станция скорой помощи поделилась статистикой вызовов за февраль. За месяц медики выехали на 36,7 тыс. вызовов (за январь — 46,9 тыс. раз). Один раз пришлось выезжать на травму из-за падения снега, как и в январе, 48 раз из-за переохлаждения и обморожения (82 — в январе).

Причина вызова Январь Февраль
Воздействие алкоголя

1 713 (мужчины — 1 188, женщины — 528)

 1 786 (мужчины — 1 228, женщины — 558)
COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию) 208 (79 человек госпитализировали) 216 (66 человек госпитализировали)
Пневмонии 1 489 (1 019 — госпитализировали) 893 (644 — госпитализировали)
ОРВИ 12 573 (1 682 — госпитализировали) 5 228 (999 — госпитализировали)
Травмы в общественных местах и на улицах 730 788
Пожары 212 187

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной формы составило 14,82 мин, среднее время ожидания на ДТП — 12,46. Станция скорой обслуживает вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах, а также в Пермском округе.

В январе пермские скорые выезжали на вызовы почти 47 тысяч раз
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#Медицина в Прикамье#Пермь#Медицина в перми#Здравоохранение#Орви#Скорая помощь#Эпидемия ОРВИ
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