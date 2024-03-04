Пермяки за месяц стали чаще вызывать скорую из-за травм на улицах

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Пермская станция скорой помощи поделилась статистикой вызовов за февраль. За месяц медики выехали на 36,7 тыс. вызовов (за январь — 46,9 тыс. раз). Один раз пришлось выезжать на травму из-за падения снега, как и в январе, 48 раз из-за переохлаждения и обморожения (82 — в январе).
|Причина вызова
|Январь
|Февраль
|Воздействие алкоголя
|
1 713 (мужчины — 1 188, женщины — 528)
|1 786 (мужчины — 1 228, женщины — 558)
|COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию)
|208 (79 человек госпитализировали)
|216 (66 человек госпитализировали)
|Пневмонии
|1 489 (1 019 — госпитализировали)
|893 (644 — госпитализировали)
|ОРВИ
|12 573 (1 682 — госпитализировали)
|5 228 (999 — госпитализировали)
|Травмы в общественных местах и на улицах
|730
|788
|Пожары
|212
|187
Среднее время ожидания на вызовы в экстренной формы составило 14,82 мин, среднее время ожидания на ДТП — 12,46. Станция скорой обслуживает вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском, Добрянском городских округах, а также в Пермском округе.