Пермяков предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах

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Сегодня, 4 марта, в Прикамье прогнозируются неблагоприятные погодные явления в виде гололеда и гололедицы. Об этом предупреждают в краевом управлении МЧС.
По данным Пермского ЦГМС 4 марта в Пермском крае днем ожидаются местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), по крайнему северу до умеренных. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем −1°С, +4°С, в г. Перми 0°С, +2°С.
В связи с погодными условиями возрастает вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ, обрывы линий электропередач, увеличение количества ДТП и рост техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, сход снега и льда с крыш.
Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья: