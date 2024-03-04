Пермяков предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах

По данным Пермского ЦГМС 4 марта в Пермском крае днем ожидаются местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), по крайнему северу до умеренных. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем −1°С, +4°С, в г. Перми 0°С, +2°С.