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Пермяков предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах

Пермяков предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах

4 марта 2024, 04:55
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Водителей просят быть особенно внимательными.

Сегодня, 4 марта, в Прикамье прогнозируются неблагоприятные погодные явления в виде гололеда и гололедицы. Об этом предупреждают в краевом управлении МЧС.

По данным Пермского ЦГМС 4 марта в Пермском крае днем ожидаются местами небольшие осадки (снег, мокрый снег), по крайнему северу до умеренных. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем −1°С, +4°С, в г. Перми 0°С, +2°С.

В связи с погодными условиями возрастает вероятность возникновения аварий в сфере ЖКХ, обрывы линий электропередач, увеличение количества ДТП и рост техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, сход снега и льда с крыш.

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья:

  • Избегать нахождения под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными;
  • Водителям — соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.
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#Происшествия#Погода#Мчс#Гололед#Гололедица
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