Площадь пожара в колонии под Чусовым составила 1700 квадратных метров

Горение тушили вместе пожарные расчеты ФСИН и МЧС, на место происшествия прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты из ближайших ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего на тушение пожара было задействовано 28 человек и 11 единиц техники, в том числе 12 человек и 3 единицы техники от МЧС России по Пермскому краю.