Площадь пожара в колонии под Чусовым составила 1700 квадратных метров

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
4 марта около 12:30 местного времени в поселке Половинка в Чусовском районе произошло возгорание в одном из зданий производственного участка на территории исправительной колонии №37, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю.
Горение тушили вместе пожарные расчеты ФСИН и МЧС, на место происшествия прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты из ближайших ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего на тушение пожара было задействовано 28 человек и 11 единиц техники, в том числе 12 человек и 3 единицы техники от МЧС России по Пермскому краю.
На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме.
Горение локализовано в 14:16 минут. Предварительная площадь пожара составила порядка 1700 квадратных метров.
В учреждение выехали сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
С сентября 2016 года ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю перепрофилирована в исправительную колонию строгого режима предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов. Лимит наполнения колонии — 630 осужденных.