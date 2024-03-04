properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Площадь пожара в колонии под Чусовым составила 1700 квадратных метров

Площадь пожара в колонии под Чусовым составила 1700 квадратных метров

4 марта 2024, 10:33
Фото: 1MI
Пострадавших на пожаре не обнаружено.

4 марта около 12:30 местного времени в поселке Половинка в Чусовском районе произошло возгорание в одном из зданий производственного участка на территории исправительной колонии №37, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе ГУ ФСИН по Пермскому краю.

Горение тушили вместе пожарные расчеты ФСИН и МЧС, на место происшествия прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты из ближайших ИК-10, ИК-35 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего на тушение пожара было задействовано 28 человек и 11 единиц техники, в том числе 12 человек и 3 единицы техники от МЧС России по Пермскому краю.

На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет, эвакуация осужденных не требуется, учреждение работает в штатном режиме.

Горение локализовано в 14:16 минут. Предварительная площадь пожара составила порядка 1700 квадратных метров.

В учреждение выехали сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. В настоящее время по данному факту проводится проверка, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

С сентября 2016 года ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю перепрофилирована в исправительную колонию строгого режима предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов. Лимит наполнения колонии — 630 осужденных.

В колонии строгого режима для экс-силовиков в Чусовском районе горит швейный цех
Узнать подробнее
Подпишитесь
Экс-сотрудники охранного холдинга «Альфа» занялись недобросовестной конкуренцией
Сегодня, 12:06
Немецкие струны и американский клен. В Перми ищут рояль для хоровой капеллы за 11 млн
Сегодня, 09:26
Глава СК заинтересовался избиением школьника группой подростков в Перми
Сегодня, 09:03
«Спасать не нужно». Эксперты рассказали, зачем совы прилетают в Пермь
Сегодня, 08:14
Завершено расследование уголовного дела по сорванному лифту в больнице Перми
Сегодня, 07:40
Стали известны возможные причины ДТП с комплексом «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 11:12