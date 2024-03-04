Полицией Перми установлена личность виновника смертельного ДТП у ЦУМа

Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность виновника ДТП у ЦУМа с двумя пострадавшими. Местоположение мужчины уже известно, ведется работа по его розыску и задержанию. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в полиции Прикамья.