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Полицией Перми установлена личность виновника смертельного ДТП у ЦУМа

Полицией Перми установлена личность виновника смертельного ДТП у ЦУМа

4 марта 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Оба пострадавших находятся на лечении в больнице.
Сюжет
Дтп

Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность виновника ДТП у ЦУМа с двумя пострадавшими. Местоположение мужчины уже известно, ведется работа по его розыску и задержанию. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в полиции Прикамья.

Инцидент произошел утром 3 марта. По информации городского управления МВД, 31-летний водитель автомобиля Nissan Teana выехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris под управлением водителя 42 лет. В результате автоаварии скончалась 18-летняя девушка и пострадали два молодых человека.

По данным Минздрава Прикамья, оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

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#Дтп#Пермь#Розыск#Полиция#Цум#Пострадавшие
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