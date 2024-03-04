Полицией Перми установлена личность виновника смертельного ДТП у ЦУМа

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сотрудниками правоохранительных органов установлена личность виновника ДТП у ЦУМа с двумя пострадавшими. Местоположение мужчины уже известно, ведется работа по его розыску и задержанию. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в полиции Прикамья.
Инцидент произошел утром 3 марта. По информации городского управления МВД, 31-летний водитель автомобиля Nissan Teana выехал на красный свет светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris под управлением водителя 42 лет. В результате автоаварии скончалась 18-летняя девушка и пострадали два молодых человека.
По данным Минздрава Прикамья, оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.