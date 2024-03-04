Прикамье стало лидером по росту цен среди регионов Приволжского округа

Пермский край вошел в тройку лидеров по росту цен в Приволжском округе вместе с Нижегородской областью и Мордовией, где показатели составили 0,94%, 0,92% и 0,98% соответственно. Информацию об этом опубликовал Росстат. Средний рост цен по России составил 0,86%, а индекс потребительских цен сложился в 109%.