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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:25

Прикамье стало лидером по росту цен среди регионов Приволжского округа

Прикамье стало лидером по росту цен среди регионов Приволжского округа

4 марта 2024, 05:23
Фото: 1MI
Годовая инфляция в Пермском крае в январе текущего года сложилась 8,1%.

Пермский край вошел в тройку лидеров по росту цен в Приволжском округе вместе с Нижегородской областью и Мордовией, где показатели составили 0,94%, 0,92% и 0,98% соответственно. Информацию об этом опубликовал Росстат. Средний рост цен по России составил 0,86%, а индекс потребительских цен сложился в 109%.

Ранее сообщалось, что в январе текущего года повышение цен на продовольственные товары в годовом выражении ускорился до 7,93%. Основным фактором стал перенос возросших затрат производителей и поставщиков в конечные цены на продовольственные товары.

Годовая инфляция в Прикамье в январе 2024 года составила 8,1% после 7,7% в декабре.


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#Пермский край#Россия#Росстат#Прикамье#Рост цен#Индекс потребительских цен#Продовольственные товары#Мордовия#Нижегородская область#Приволжский округ#Годовая инфляция
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