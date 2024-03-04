Прикамье стало лидером по росту цен среди регионов Приволжского округа

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:25
Пермский край вошел в тройку лидеров по росту цен в Приволжском округе вместе с Нижегородской областью и Мордовией, где показатели составили 0,94%, 0,92% и 0,98% соответственно. Информацию об этом опубликовал Росстат. Средний рост цен по России составил 0,86%, а индекс потребительских цен сложился в 109%.
Ранее сообщалось, что в январе текущего года повышение цен на продовольственные товары в годовом выражении ускорился до 7,93%. Основным фактором стал перенос возросших затрат производителей и поставщиков в конечные цены на продовольственные товары.
Годовая инфляция в Прикамье в январе 2024 года составила 8,1% после 7,7% в декабре.