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Published Сегодня, 15:22

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Updated Сегодня, 15:24

Пятилетнюю девочку из Перми чиновники не хотели снабжать инвалидной коляской

Пятилетнюю девочку из Перми чиновники не хотели снабжать инвалидной коляской

4 марта 2024, 15:22
Фото: прокуратура Пермского края
Прокуратура подала иск к отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю

 

Прокуратура Индустриального района Перми получила и проверила жалобу от матери ребенка-инвалида. Как оказалось, ее пятилетней дочери не предоставляли технические средства реабилитации, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Девочка с тяжелым заболеванием нуждается в жизненно-важных приспособлениях: кресле-коляске с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела. Более полугода назад мать подала заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. Однако, указанные средства реабилитации заявительница не получила.

Проверка показала, что ведомство в срок не инициировало проведение конкурсной процедуры закупки технического средства, соответствующий контракт на приобретение оборудования не заключило.

В суд по итогам проверки направлено исковое заявление к региональному отделению социального Фонда об обеспечении малолетней девочки — инвалида креслом-коляской и взыскании компенсации морального вреда. Иск находится на рассмотрении.

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#Общество#Суд#Пермь#Соцзащита#Прокуратура#Дети-инвалиды#Инвалид-колясочник#Инвалидность
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