Пятилетнюю девочку из Перми чиновники не хотели снабжать инвалидной коляской

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Прокуратура Индустриального района Перми получила и проверила жалобу от матери ребенка-инвалида. Как оказалось, ее пятилетней дочери не предоставляли технические средства реабилитации, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Девочка с тяжелым заболеванием нуждается в жизненно-важных приспособлениях: кресле-коляске с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела. Более полугода назад мать подала заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. Однако, указанные средства реабилитации заявительница не получила.
Проверка показала, что ведомство в срок не инициировало проведение конкурсной процедуры закупки технического средства, соответствующий контракт на приобретение оборудования не заключило.
В суд по итогам проверки направлено исковое заявление к региональному отделению социального Фонда об обеспечении малолетней девочки — инвалида креслом-коляской и взыскании компенсации морального вреда. Иск находится на рассмотрении.