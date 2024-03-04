Пятилетнюю девочку из Перми чиновники не хотели снабжать инвалидной коляской

Девочка с тяжелым заболеванием нуждается в жизненно-важных приспособлениях: кресле-коляске с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела. Более полугода назад мать подала заявление в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю. Однако, указанные средства реабилитации заявительница не получила.