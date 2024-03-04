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Появилось фото с похорон 25-летнего военного мобилизованного из Пермского края

С оркестром и оружейными залпами. Как прощались с молодым мобилизованным из Прикамья

4 марта 2024, 05:08
Фото: vk.com/public181653698

Появилось фото с похорон 25-летнего военного мобилизованного из Пермского края

Мужчина был на СВО с осени 2022 года.

Появились кадры с прощания с 25-летним военным из Пермского края. Анатолий Байдин родился в 1998 году в селе Частые, погиб 14 февраля 2024 года. Военный окончил девять классов, затем учился на фрезеровщика, отслужил в армии.

На СВО попал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. В это время он работал слесарем в ООО «Антар».

На митинг в память о военном прибыл военно-духовой оркестр из Перми — он сопровождал церемонию шествия и почетный караул. Похоронили мужчину с воинскими почестями — прозвучали оружейные залпы. Байдина посмертно наградили Орденом Мужества. Прощание с мобилизованным состоялось 29 февраля. У него остались жена и двое детей.

Фото: vk.com/public181653698
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#Военная операция на Украине#Пермь
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