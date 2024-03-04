С оркестром и оружейными залпами. Как прощались с молодым мобилизованным из Прикамья

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Появились кадры с прощания с 25-летним военным из Пермского края. Анатолий Байдин родился в 1998 году в селе Частые, погиб 14 февраля 2024 года. Военный окончил девять классов, затем учился на фрезеровщика, отслужил в армии.
На СВО попал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. В это время он работал слесарем в ООО «Антар».
На митинг в память о военном прибыл военно-духовой оркестр из Перми — он сопровождал церемонию шествия и почетный караул. Похоронили мужчину с воинскими почестями — прозвучали оружейные залпы. Байдина посмертно наградили Орденом Мужества. Прощание с мобилизованным состоялось 29 февраля. У него остались жена и двое детей.