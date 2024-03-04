Семью погибшего участника СВО из Перми обокрали

Родные уточняют, что сосед пришел, опоил чем-то женщину и в этот момент забрал деньги: «Когда я вернулась мама была почти в бессознательном состоянии, мне пришлось несколько дней ставить ей капельницы, чтобы она пришла в себя», — рассказала сестра погибшего участника СВО порталу URA.RU.