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Семью погибшего участника СВО из Перми обокрали

Семью погибшего участника СВО из Перми обокрали

4 марта 2024, 05:41
Фото: 1MI
Из тумбочки злоумышленник украл полмиллиона рублей.

В Перми обокрали родственников пермяка, погибшего на СВО в январе 2023 года. Они считают, что деньги, выплаченные после гибели бойца, забрал сосед. Деньги лежали в тумбочке — около 500 тыс. рублей.

Родные уточняют, что сосед пришел, опоил чем-то женщину и в этот момент забрал деньги: «Когда я вернулась мама была почти в бессознательном состоянии, мне пришлось несколько дней ставить ей капельницы, чтобы она пришла в себя», — рассказала сестра погибшего участника СВО порталу URA.RU.

Хозяйка квартиры, которую снимал сосед, утверждает, что у мужчины неожиданно появились деньги, он купил себе смартфон, а через два дня уехал. Сейчас он в другом субъекте РФ.

В МВД уточнили, что сейчас расследуется уголовное дело.

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#Суд#Военная операция на Украине#Пермь#Кража
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