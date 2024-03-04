Семью погибшего участника СВО из Перми обокрали

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В Перми обокрали родственников пермяка, погибшего на СВО в январе 2023 года. Они считают, что деньги, выплаченные после гибели бойца, забрал сосед. Деньги лежали в тумбочке — около 500 тыс. рублей.
Родные уточняют, что сосед пришел, опоил чем-то женщину и в этот момент забрал деньги: «Когда я вернулась мама была почти в бессознательном состоянии, мне пришлось несколько дней ставить ей капельницы, чтобы она пришла в себя», — рассказала сестра погибшего участника СВО порталу URA.RU.
Хозяйка квартиры, которую снимал сосед, утверждает, что у мужчины неожиданно появились деньги, он купил себе смартфон, а через два дня уехал. Сейчас он в другом субъекте РФ.
В МВД уточнили, что сейчас расследуется уголовное дело.