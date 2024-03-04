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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Сорваны сроки благоустройства парка в Куеде. Работы велись в рамках нацпроекта

Сорваны сроки благоустройства парка в Куеде. Работы велись в рамках нацпроекта

4 марта 2024, 16:34
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Подрядчик оштрафован за такое отношение к работе

Прокуратура Куединского района проверила порядок реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Куеде и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В марте 2023 года между МКУ «Управление капитального строительства» и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству «Парка мелиораторов». Срок исполнения договорных обязательств был определен как июль прошлого года.

Подрядчик взятые обязательства на себя не исполнил, допустив превышение срока работ более чем на два месяца.

По итогам проверки прокурором в отношении исполнителя контракта возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта).

Постановлением мирового судьи предприниматель признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 90, 6 тыс. рублей.

Как сообщала пресс-служба краевого правительства, в Парке построили многофункциональную детскую площадку с песочницей и качелями, уложили комфортные пешеходные дорожки для прогулок, смонтировали уличное освещение, установили скамьи для отдыха. Для выгула собак здесь построена площадка со специальными ограждениями.

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#Общество#Суд#Куеда#Прокуратура#Нацпроекты#Благоустройство#Нацпроект
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