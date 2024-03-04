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«Спасать не нужно». Эксперты рассказали, зачем совы прилетают в Пермь

«Спасать не нужно». Эксперты рассказали, зачем совы прилетают в Пермь

4 марта 2024, 08:14
Фото: Ирина Хохрякова
В марте птицы начнут разлетаться обратно в свои гнездовые ареалы.

В последнее время пермяки все чаще и чаще замечают сов на улицах города. Как сообщили в Минприроды Прикамья корреспонденту Properm.ru, зимой птицам сложнее добывать корм. Из-за этого совы, по большей части неясыти, прилетают в Пермь в поисках легкой добычи.

«Если сова просто сидит на дереве, то спасать ее не нужно. Посидит до темноты, ночью поохотится и улетит», — сообщает пресс-служба ведомства.

По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, большая часть сов представляет собой не перелëтный вид, а оседло-кочующий. Когда пищи на их гнездовой территории становится мало, они могут кочевать в её поисках даже далеко за пределы гнездового ареала. Вообще, с жильем человека тесно связаны многие синантропные виды животных, такие как серая крыса, домовая мышь и сизый голубь.

Уже в марте прилетевшие к нам совы начнут разлетаться в обратно в гнездовые территории. С начала года жители Перми обнаружили трех сов. Одна из них «постучалась» к жильцам дома на Екатерининской, а другая сидела на дереве в Саду соловьев.

Фото: Новости Перми и Края
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