«Спасать не нужно». Эксперты рассказали, зачем совы прилетают в Пермь

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В последнее время пермяки все чаще и чаще замечают сов на улицах города. Как сообщили в Минприроды Прикамья корреспонденту Properm.ru, зимой птицам сложнее добывать корм. Из-за этого совы, по большей части неясыти, прилетают в Пермь в поисках легкой добычи.
«Если сова просто сидит на дереве, то спасать ее не нужно. Посидит до темноты, ночью поохотится и улетит», — сообщает пресс-служба ведомства.
По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, большая часть сов представляет собой не перелëтный вид, а оседло-кочующий. Когда пищи на их гнездовой территории становится мало, они могут кочевать в её поисках даже далеко за пределы гнездового ареала. Вообще, с жильем человека тесно связаны многие синантропные виды животных, такие как серая крыса, домовая мышь и сизый голубь.
Уже в марте прилетевшие к нам совы начнут разлетаться в обратно в гнездовые территории. С начала года жители Перми обнаружили трех сов. Одна из них «постучалась» к жильцам дома на Екатерининской, а другая сидела на дереве в Саду соловьев.