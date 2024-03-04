«Спасать не нужно». Эксперты рассказали, зачем совы прилетают в Пермь

По словам доцента кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Галины Матвеевой, большая часть сов представляет собой не перелëтный вид, а оседло-кочующий. Когда пищи на их гнездовой территории становится мало, они могут кочевать в её поисках даже далеко за пределы гнездового ареала. Вообще, с жильем человека тесно связаны многие синантропные виды животных, такие как серая крыса, домовая мышь и сизый голубь.