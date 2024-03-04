Стали известны соперники ФК «Амкар Пермь» на сезон 2024 года

В субботу, 2 марта, ФК «Амкар Пермь» прибыл на сборы в Краснодарский край. Четвёртый предсезонный сбор пройдёт до 22 марта на базе в Лоо. На сборе запланировано пять контрольных матчей против соперников из Второй лиги и команд из систем клубов РПЛ.