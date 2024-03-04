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Стали известны соперники ФК «Амкар Пермь» на сезон 2024 года

Стали известны соперники ФК «Амкар Пермь» на сезон 2024 года

4 марта 2024, 04:30
Фото: ВКонтакте/ФК Амкар Пермь
В группе с пермяками будут выступать еще 13 команд.
Сюжет
Амкар

Объявлен состав 4 группы второго дивизиона, где будет выступать «Амкар Пермь». Первым внимание на формирование списка обратил «Коммерсант-Прикамье».

Помимо пермяков за выход в серебряный дивизион будут бороться еще 13 команд: «Акрон-2» (Тольятти), «Динамо» (Киров), «Динамо-Барнаул», «Носта» (Новотроицк), «Оренбург-2», «Урал-2» (Екатеринбург), Уралец-ТС» (Нижний Тагил), «Волна» (Ковернино), «Крылья Советов-2» (Самара), «Лада-Тольятти», «Пари НН-2» (Нижний Новгород) и две команды из Казани — «Сокол» и «Рубин-2».

Расписание игр пока не объявлено.

В субботу, 2 марта, ФК «Амкар Пермь» прибыл на сборы в Краснодарский край. Четвёртый предсезонный сбор пройдёт до 22 марта на базе в Лоо. На сборе запланировано пять контрольных матчей против соперников из Второй лиги и команд из систем клубов РПЛ.

Футбольный клуб «Амкар Пермь» 12 января объявил о новом главном тренере. Им стал бывший старший тренер ФК «Енисей», 45-летний Андрей Блажко. Известно, что он также возглавлял «Ладу-Тольятти» и ижевский «Зенит». Как сообщает пресс-служба «Амкара», контракт с новым тренером рассчитан до конца сезона 2024 года с возможностью продления.

«Амкар Пермь» завершил минувший сезон на восьмом из 10 мест чемпионата второй лиги класса А группы «Серебро». В этом году команда перешла в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.

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#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар#Вторая лига
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