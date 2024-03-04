Стали известны возможные причины ДТП с комплексом «Панцирь-С1» в Сочи

В минувший четверг, 29 февраля, в Сочи водитель зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С1» при выполнении маневра не вписался в поворот. В итоге военная машина упала на бок, что заметно на опубликованных в социальных сетях кадрах. Также известно, что комплекс не получил серьезных повреждений, а тревожных новостей о состоянии водителя нет, пишет inkazan.ru.