Стали известны возможные причины ДТП с комплексом «Панцирь-С1» в Сочи

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В минувший четверг, 29 февраля, в Сочи водитель зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Панцирь-С1» при выполнении маневра не вписался в поворот. В итоге военная машина упала на бок, что заметно на опубликованных в социальных сетях кадрах. Также известно, что комплекс не получил серьезных повреждений, а тревожных новостей о состоянии водителя нет, пишет inkazan.ru.
После аварии в социальных сетях стали активно обсуждать инцидент, в иностранных — даже язвительно. Военный обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко утверждает, что центр массы «Панциря» находится довольно высоко, а задачи вписываться в повороты у военной машины нет, так как она создана для поля боя.
Эксперты издания Avia.pro не исключают, что одной из причин аварии могла стать некомпетентность водителя ЗРК. Мужчина мог не успеть снизить скорость на повороте. По информации издания, избежать таких инцидентов можно с помощью обучения работе с военной техникой.
Разработка комплекса «Панцирь-С1» началась во времена СССР. Куратором работ являлось АО «Конструкторское бюро приборостроения», они завершились в 1994 году. ЗРК предназначен для противовоздушной обороны военных и гражданских объектов от самолетов, ракет и высокоточного оружия. Нынешние модели «Панциря» ездят на шасси КаМАЗа.