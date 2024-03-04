Суд Перми продлил арест черного лесоруба из Барды в СИЗО еще на два месяца

Ранее сообщалось, что в конце декабря прошлого года суд оставил Муксинова под стражей в СИЗО до 26 февраля 2024 года. Мужчина проходит по делу «о черных лесорубах». С первого дня водворения в СИЗО. Первый раз по подозрению в незаконной рубке леса бенефициара организации «Искирь» задержали в октябре 2021 года, после этого он провел в СИЗО один месяц. Однако Ленинский районный суд в ноябре изменил ему меру пресечения на домашний арест. В январе 2023 года Свердловский райсуд выпустил его на девять месяцев под залог в 3 млн рублей.