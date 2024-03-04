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Суд Перми продлил арест черного лесоруба из Барды в СИЗО еще на два месяца

Суд Перми продлил арест черного лесоруба из Барды в СИЗО еще на два месяца

4 марта 2024, 12:12
Фото: Midjourney
Кроме этого, в феврале 2024 года руководитель ООО «Искирь» был привлечен к административной ответственности за неисполнение предписаний Россельхознадзора.

В конце февраля Свердловский суд Перми продлил арест бардымского бизнесмена Мазита Муксинова еще на два месяца и два дня, до 28 марта. Сейчас ему вменяется 29 эпизодов незаконной рубки по ч. 3 ст. 260 УК РФ, рассказали журналисту Properm.ru в суде.

Ранее сообщалось, что в конце декабря прошлого года суд оставил Муксинова под стражей в СИЗО до 26 февраля 2024 года. Мужчина проходит по делу «о черных лесорубах». С первого дня водворения в СИЗО. Первый раз по подозрению в незаконной рубке леса бенефициара организации «Искирь» задержали в октябре 2021 года, после этого он провел в СИЗО один месяц. Однако Ленинский районный суд в ноябре изменил ему меру пресечения на домашний арест. В январе 2023 года Свердловский райсуд выпустил его на девять месяцев под залог в 3 млн рублей.

По данным следствия, общий ущерб от действий Мазита Муксинова вместе с сообщниками составил уже несколько миллионов рублей. Так, 26 февраля Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проведена проверка в отношении ООО «Искирь». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Компания осуществляет деятельность по содержанию крупного рогатого скота в Бардымском районе.

В результате надзорного мероприятия было установлено, что руководителем не были исполнены в надлежащий срок предписания Россельхознадзора: не огорожена территория фермы, при въезде на ферму не оборудован дезбарьер для дезинфекиции въезжающего транспорта, не отремонтирован пол в молочном блоке, не проведены исследования воды.

По данному факту 29 февраля 2024 года должностное лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 8.1 ст. 19.5 с назначением наказания в виде штрафа размером 40 тысяч рублей.

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