Три дизайнера из Прикамья представляют свои коллекции на Московской неделе моды

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Три дизайнера из Пермского края представляют регион на Московской неделе моды, проходящей с 1 по 8 марта. События недели моды проходят в Центральном выставочном зале «Манеж» и на международной выставке-форуме «Россия», сообщает Telegram-канал оргкомитета по празднованию 300-летия Перми.
Уже прошли показы пермского бренда Yana Besfamilnaya и Svetlana Badanina из Лысьвы. В среду, 6 марта, на выставке «Россия» состоятся показы бренда RASENA из Перми.
В основе концепта бренда Yana Besfamilnaya лежит идея трансформации, так как мир вокруг постоянно меняется. Героиня бренда наслаждается этими изменениями и ежедневно вдохновляется новым обликом мира. Бренд Svetlana Badanina представил на неделе моды яркую женственную коллекцию весна — лето 2024, вдохновленную красками Индии и водного мира Пхукета.