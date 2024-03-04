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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Пермские дизайнеры представляют свои коллекции на Неделе моды в Москве

Три дизайнера из Прикамья представляют свои коллекции на Московской неделе моды

4 марта 2024, 12:55
Фото: moscowfashion.ru

Пермские дизайнеры представляют свои коллекции на Неделе моды в Москве

Один из показов состоится в среду, 6 марта.

Три дизайнера из Пермского края представляют регион на Московской неделе моды, проходящей с 1 по 8 марта. События недели моды проходят в Центральном выставочном зале «Манеж» и на международной выставке-форуме «Россия», сообщает Telegram-канал оргкомитета по празднованию 300-летия Перми.

Уже прошли показы пермского бренда Yana Besfamilnaya и Svetlana Badanina из Лысьвы. В среду, 6 марта, на выставке «Россия» состоятся показы бренда RASENA из Перми.

Фото: расена.рф

В основе концепта бренда Yana Besfamilnaya лежит идея трансформации, так как мир вокруг постоянно меняется. Героиня бренда наслаждается этими изменениями и ежедневно вдохновляется новым обликом мира. Бренд Svetlana Badanina представил на неделе моды яркую женственную коллекцию весна — лето 2024, вдохновленную красками Индии и водного мира Пхукета.

Фото: сообщество BADANINA BRAND «ВКонтакте»
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#Общество#Пермь#Мода#Неделя моды#Дизайнеры
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