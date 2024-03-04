Три дизайнера из Прикамья представляют свои коллекции на Московской неделе моды

В основе концепта бренда Yana Besfamilnaya лежит идея трансформации, так как мир вокруг постоянно меняется. Героиня бренда наслаждается этими изменениями и ежедневно вдохновляется новым обликом мира. Бренд Svetlana Badanina представил на неделе моды яркую женственную коллекцию весна — лето 2024, вдохновленную красками Индии и водного мира Пхукета.