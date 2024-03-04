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В колонии строгого режима для экс-силовиков в Чусовском районе горит швейный цех

В колонии строгого режима для экс-силовиков в Чусовском районе горит швейный цех

4 марта 2024, 10:13
Фото: 1MI
Площадь пожара составляет 1500 кв. м.

В Прикамье новый пожар в колонии, о нем сообщил Telegram-канал «112». На территории ИК-37 в поселке Половинка в Чусовском районе, по данным канала, горит швейное производство. Площадь пожара составляет 1500 кв. м. Предварительно, никто не пострадал.

С сентября 2016 года ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю перепрофилирована в исправительную колонию строгого режима предназначенную для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов. Лимит наполнения колонии — 630 осужденных.

В Соликамске 2 февраля загорелось здание на территории исправительной колонии №9. В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю сообщили Properm.ru, что здание находилось на производственном участке. На момент пожара работ в нем не велось. Пострадавших среди сотрудников и заключенных нет.

В Соликамске горит производственный цех на территории колонии №9
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