В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП у ЦУМа

Смертельное ДТП случилось рано утром в воскресенье, 3 марта. В городском управлении МВД сообщали, что 31-летний водитель автомобиля Nissan Teana выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 42-летнего водителя. После столкновения Nissan сбил пешеходов, переходивших ул. Ленина на зеленый свет, и скрылся с места вварии. В итоге 18-летняя девушка получила смертельные травмы, двое 18-летних молодых людей попали в больницу.