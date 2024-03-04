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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

В Минздраве Прикамья сообщили о состоянии пострадавших в субботу в ДТП у ЦУМа

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП у ЦУМа

4 марта 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney

В Минздраве Прикамья сообщили о состоянии пострадавших в субботу в ДТП у ЦУМа

Компания молодых людей переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Сюжет
Дтп

Стало известно, в каком состоянии находятся два молодых человека, травмированных в ДТП у ЦУМа в Перми. В пресс-службе Минздрава Прикамья рассказали Properm.ru, что оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Они проходят лечение в больнице.

Смертельное ДТП случилось рано утром в воскресенье, 3 марта. В городском управлении МВД сообщали, что 31-летний водитель автомобиля Nissan Teana выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 42-летнего водителя. После столкновения Nissan сбил пешеходов, переходивших ул. Ленина на зеленый свет, и скрылся с места вварии. В итоге 18-летняя девушка получила смертельные травмы, двое 18-летних молодых людей попали в больницу.

Появилось видео, как автомобиль Ниссан сбивает пешеходов у ЦУМа
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#Общество#Дтп#Пермь#Авария#Минздрав
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