В Москве будут судить пермяка за жестокое убийство многодетной матери

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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Updated Сегодня, 03:56
В Москве будут судить пермяка, обвиняемого в убийстве 45-летней многодетной матери — ее тело нашли еще в ноябре 2019 года в парке «Лосиный остров». Павла Корестелева задержали в марте 2023 года.
Ранее мужчина был судим за кражу, но сбежал в Москву, чтобы не отправиться в колонию. В первые недели после убийства его задержали, но позже отпустили. Тело москвички нашли в сточной трубе — на нем осталось более 20 ударов ножом в грудь и спину.
Позже причастность пермяка к преступлению удалось подтвердить — его задержали уже в Пермском крае. Следователь в программе на РЕН ТВ рассказал со ссылкой на слова мужчины, что он был шокирован, что его нашли в другом городе и спустя столько времени после преступления, сообщает КП-Пермь.
Пермяк признался, что после убийства спрятал многодетную мать в сточной трубе в парке. На вопрос о том, зачем нужно было бить так много раз, пермяк ответил, что не знает. Кроме того, мотива для убийства у мужчины не было.
Telegram-канал «112» утверждает, что москвичка гуляла по парку, когда заметила преступника — она спросила, зачем он ее преследует. После этого на нее напали. Нож пермяк якобы выкинул в реку.
Ранее он уже был фигурантом похожего уголовного дела об убийстве, но его оправдали присяжные.