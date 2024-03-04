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В Москве будут судить пермяка за жестокое убийство многодетной матери

В Москве будут судить пермяка за жестокое убийство многодетной матери

4 марта 2024, 03:54
Фото: Пермяк и его жертва / РЕН ТВ
Тело женщины в сточной трубе.

В Москве будут судить пермяка, обвиняемого в убийстве 45-летней многодетной матери — ее тело нашли еще в ноябре 2019 года в парке «Лосиный остров». Павла Корестелева задержали в марте 2023 года.

Ранее мужчина был судим за кражу, но сбежал в Москву, чтобы не отправиться в колонию. В первые недели после убийства его задержали, но позже отпустили. Тело москвички нашли в сточной трубе — на нем осталось более 20 ударов ножом в грудь и спину.

Позже причастность пермяка к преступлению удалось подтвердить — его задержали уже в Пермском крае. Следователь в программе на РЕН ТВ рассказал со ссылкой на слова мужчины, что он был шокирован, что его нашли в другом городе и спустя столько времени после преступления, сообщает КП-Пермь.

Пермяк признался, что после убийства спрятал многодетную мать в сточной трубе в парке. На вопрос о том, зачем нужно было бить так много раз, пермяк ответил, что не знает. Кроме того, мотива для убийства у мужчины не было.

Telegram-канал «112» утверждает, что москвичка гуляла по парку, когда заметила преступника — она спросила, зачем он ее преследует. После этого на нее напали. Нож пермяк якобы выкинул в реку.

Ранее он уже был фигурантом похожего уголовного дела об убийстве, но его оправдали присяжные.

Фото: t.me/ENews112
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#Пермь#Убийство#Ск#Москва
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