В Перми началось строительство нового железнодорожного моста через Каму

Возведение моста началось в 2,5 км ниже по течению Камы от Камской гидроэлектростанции. Объект примкнет к железной дороге на станции Кабельной. По данным ведомства, из-за строительства Северного железнодорожного обхода предусмотрены работы на участках дороги по улице Соликамской. По окончании реализации проекта будет рассмотрен вопрос реконструкции остальной части улицы.