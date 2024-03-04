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Updated Сегодня, 11:04

В Перми началось строительство нового железнодорожного моста через Каму

В Перми началось строительство нового железнодорожного моста через Каму

4 марта 2024, 11:02
Фото: 1MI
Мост примкнет к железной дороге на станции Кабельной.

В Перми началось строительство нового железнодорожного моста в рамках строительства Северного железнодорожного обхода. Информацию об этом сообщает 59.RU со ссылкой на Минтранс Прикамья.

Возведение моста началось в 2,5 км ниже по течению Камы от Камской гидроэлектростанции. Объект примкнет к железной дороге на станции Кабельной. По данным ведомства, из-за строительства Северного железнодорожного обхода предусмотрены работы на участках дороги по улице Соликамской. По окончании реализации проекта будет рассмотрен вопрос реконструкции остальной части улицы.

Ранее сообщалось, что проект Северного железнодорожного обхода будет представлять однопутную железную дорогу с мостом. Эксплуатация моста организует пассажирское движение и пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.

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#Пермь#Строительство#Кама#Реконструкция#Железнодорожный мост#Минтранс Прикамья#Северный железнодорожный обход#Станция Кабельная#Дорога улицы Соликамской#Пассажирское движение#Грузовые поезда#Углеуральское направление#Чусовское направление#Плотина Камской ГЭС
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