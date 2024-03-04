В Перми началось строительство нового железнодорожного моста через Каму

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Перми началось строительство нового железнодорожного моста в рамках строительства Северного железнодорожного обхода. Информацию об этом сообщает 59.RU со ссылкой на Минтранс Прикамья.
Возведение моста началось в 2,5 км ниже по течению Камы от Камской гидроэлектростанции. Объект примкнет к железной дороге на станции Кабельной. По данным ведомства, из-за строительства Северного железнодорожного обхода предусмотрены работы на участках дороги по улице Соликамской. По окончании реализации проекта будет рассмотрен вопрос реконструкции остальной части улицы.
Ранее сообщалось, что проект Северного железнодорожного обхода будет представлять однопутную железную дорогу с мостом. Эксплуатация моста организует пассажирское движение и пропуск грузовых поездов Углеуральского и Чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.