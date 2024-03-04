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В Перми отремонтируют здание офиса парка им. Горького

В Перми отремонтируют старинное здание, в котором находится офис парка Горького

4 марта 2024, 11:20
Фото: пресс-служба инспекции по охране ОКН Пермского края

В Перми отремонтируют здание офиса парка им. Горького

Дом был построен после 1915 года.

Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на ул. Сибирская, 49 получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. «Доходный дом С. М. Алексеева» планируется приспособить для современного использования с помощью современных качественных материалов для увеличения срока эксплуатации, пишет «Ъ-Прикамье». При этом здание должно сохранить свой исторический облик.

Экспертиза оформила заключение на прошлой неделе, 1 марта. Общее состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов, фундаментов и цоколя, а также конструкции наружных стен доходного дома оценивается как ограничено-работоспособное.

Усадьба на углу ул. Сибирской и Садовой (сейчас ул. Революции) в конце 19 — начале 20 века принадлежала пермскому мещанину Сафрону Михайловичу Алексееву. Помимо двухэтажного деревянного дома, на участке располагались кузницы.

Двухэтажный каменный дом с цокольным этажом построен после 1915 года. По некоторым данным, в нем жил народный поэт Белоруссии, вице-президент Академии наук БССР Константин Мицкевич (Якуб Колас). Недвижимое имущество муниципализировано в 1918 году, после чего использовалось как коммунальное жилье. В 1984 году в здании находились контра парка имени Горького и детская спортивная школа, а в 1994 году здание было передано в собственность ОАО «Городской парк им. Горького».

Сейчас в здании на Сибирской, 49 находятся офис всесезонного курорта «Губаха», администрация парка Горького, ассоциация скверов и парков «Сибирская застава», ногтевые студии и другие организации.

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#Недвижимость#Пермь#Объект культурного наследия#Реставрация
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