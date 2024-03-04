В Перми отремонтируют старинное здание, в котором находится офис парка Горького

Двухэтажный каменный дом с цокольным этажом построен после 1915 года. По некоторым данным, в нем жил народный поэт Белоруссии, вице-президент Академии наук БССР Константин Мицкевич (Якуб Колас). Недвижимое имущество муниципализировано в 1918 году, после чего использовалось как коммунальное жилье. В 1984 году в здании находились контра парка имени Горького и детская спортивная школа, а в 1994 году здание было передано в собственность ОАО «Городской парк им. Горького».