В Перми отремонтируют старинное здание, в котором находится офис парка Горького

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения на ул. Сибирская, 49 получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. «Доходный дом С. М. Алексеева» планируется приспособить для современного использования с помощью современных качественных материалов для увеличения срока эксплуатации, пишет «Ъ-Прикамье». При этом здание должно сохранить свой исторический облик.
Экспертиза оформила заключение на прошлой неделе, 1 марта. Общее состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов, фундаментов и цоколя, а также конструкции наружных стен доходного дома оценивается как ограничено-работоспособное.
Усадьба на углу ул. Сибирской и Садовой (сейчас ул. Революции) в конце 19 — начале 20 века принадлежала пермскому мещанину Сафрону Михайловичу Алексееву. Помимо двухэтажного деревянного дома, на участке располагались кузницы.
Двухэтажный каменный дом с цокольным этажом построен после 1915 года. По некоторым данным, в нем жил народный поэт Белоруссии, вице-президент Академии наук БССР Константин Мицкевич (Якуб Колас). Недвижимое имущество муниципализировано в 1918 году, после чего использовалось как коммунальное жилье. В 1984 году в здании находились контра парка имени Горького и детская спортивная школа, а в 1994 году здание было передано в собственность ОАО «Городской парк им. Горького».
Сейчас в здании на Сибирской, 49 находятся офис всесезонного курорта «Губаха», администрация парка Горького, ассоциация скверов и парков «Сибирская застава», ногтевые студии и другие организации.