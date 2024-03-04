В Перми полностью расселили аварийный дом, в отношении которого введен режим ЧС

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В Перми все жители аварийного дома по улице Чусовской, 42 (Новые Ляды) расселены. Об этом сообщают в администрации города.
20 февраля комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселка провела визуальный осмотр квартир в здании. Были выявлены такие дефекты, как разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолке, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций потолочного перекрытия. Кроме того, в подъезде частично разрушена лестница, а на потолке зафиксировано выпадение дранки и штукатурного слоя.
По результатам осмотра члены комиссии пришли к выводу, что строительные конструкции дома могут обрушиться в любой момент, сообщает пресс-служба мэрии Перми. По итогам внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, прошедшего 26 февраля, со среды 28 февраля в отношении дома по Чусовской, 42 веден режим ЧС.
Для обеспечения безопасности жителей городские власти оперативно приняли решение об эвакуации граждан. На сегодняшний день из аварийного дома по Чусовской, 42 выехали все жители. В частности, в помещения маневренного фонда переехали жильцы трёх квартир.
Поэтому спасатели завершили круглосуточное дежурство и перешли в штатный режим работы. В ближайшее время управляющая компания дома планирует обратиться к ресурсоснабжающим организациям для отключения дома от коммуникаций.
Двухэтажный дом по Чусовской, 42 построен еще в 1954 году. В 2017 году он признан аварийным. На конец февраля в здании было расселено шесть из 12 жилых помещений.