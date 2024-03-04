В Перми полностью расселили аварийный дом, в отношении которого введен режим ЧС

20 февраля комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселка провела визуальный осмотр квартир в здании. Были выявлены такие дефекты, как разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолке, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций потолочного перекрытия. Кроме того, в подъезде частично разрушена лестница, а на потолке зафиксировано выпадение дранки и штукатурного слоя.