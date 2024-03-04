properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Перми полностью расселили аварийный дом, в отношении которого введен режим ЧС

В Перми полностью расселили аварийный дом, в отношении которого введен режим ЧС

4 марта 2024, 14:21
Фото: Google Maps
Все жители 12 квартир дома выехали из него

В Перми все жители аварийного дома по улице Чусовской, 42 (Новые Ляды) расселены. Об этом сообщают в администрации города.

20 февраля комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности поселка провела визуальный осмотр квартир в здании. Были выявлены такие дефекты, как разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолке, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций потолочного перекрытия. Кроме того, в подъезде частично разрушена лестница, а на потолке зафиксировано выпадение дранки и штукатурного слоя.

По результатам осмотра члены комиссии пришли к выводу, что строительные конструкции дома могут обрушиться в любой момент, сообщает пресс-служба мэрии Перми. По итогам внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, прошедшего 26 февраля, со среды 28 февраля в отношении дома по Чусовской, 42 веден режим ЧС.

Для обеспечения безопасности жителей городские власти оперативно приняли решение об эвакуации граждан. На сегодняшний день из аварийного дома по Чусовской, 42 выехали все жители. В частности, в помещения маневренного фонда переехали жильцы трёх квартир.

Поэтому спасатели завершили круглосуточное дежурство и перешли в штатный режим работы. В ближайшее время управляющая компания дома планирует обратиться к ресурсоснабжающим организациям для отключения дома от коммуникаций.

Двухэтажный дом по Чусовской, 42 построен еще в 1954 году. В 2017 году он признан аварийным. На конец февраля в здании было расселено шесть из 12 жилых помещений.

Читайте также:
Власти Перми отказываются расселять семь аварийных домов в Орджоникидзевском районеВ пермских микрорайонах Заостровка и Лёвшино начался снос двух аварийных домовВ Перми начался снос пяти аварийных домов в трех районах
#Аварийное жилье#Пермь#Расселение домов#Расселение ветхого и аварийного жилья#Режим чс#Расселение#Расселение из аварийного жилья
Подпишитесь
Экс-сотрудники охранного холдинга «Альфа» занялись недобросовестной конкуренцией
Сегодня, 12:06
Немецкие струны и американский клен. В Перми ищут рояль для хоровой капеллы за 11 млн
Сегодня, 09:26
Глава СК заинтересовался избиением школьника группой подростков в Перми
Сегодня, 09:03
«Спасать не нужно». Эксперты рассказали, зачем совы прилетают в Пермь
Сегодня, 08:14
Завершено расследование уголовного дела по сорванному лифту в больнице Перми
Сегодня, 07:40
Стали известны возможные причины ДТП с комплексом «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 11:12