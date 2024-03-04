properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Перми задержали пособника мошенников в банке из-за подозрительного внешнего вида

В Перми задержали пособника мошенников в банке из-за подозрительного внешнего вида

4 марта 2024, 07:27
Фото: ideogram.ai
При себе у злоумышленника нашли 650 тыс. рублей и десятки карт.

В Перми полицейский, у которого был выходной, задержал пособника мошенников. Это произошло в последний день февраля. Майор полиции Иван Котляров был в банке на улице Мира. Он заметил парня, который стоял у банкомата с крупной суммой денег. На неизвестного силовик обратил внимание из-за подозрительного внешнего вида — у парня на лице была медицинская маска, солнцезащитные очки, сильно натянутый на лоб капюшон, а также перчатки на руках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейский решил проверить документы пермяка. В ответ на это незнакомец оттолкнул силовика и начал убегать, выкидывая банковские карты. В итоге его задержали — у злоумышленника при себе были 650 тыс. рублей, несколько десятков банковских карт и телефоны.

Оказалось, что 27-летний пермяк причастен к мошенничеству, случившемуся в другом регионе. Там у женщины 1959 года рождения украли 1,4 млн рублей. Пермяк должен был обналичить деньги и передать аферистам.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Читайте также:
Рассказываем, как в Перми телефонные мошенники выманивают у детей деньги родителейИз Беларуси в РФ экстрадировали организатора мошенников, обманывавших пермяковУкрала 3 миллиона. Сотрудница банка из Прикамья обманывала пенсионеров несколько лет
#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
Подпишитесь
Этим летом пять авиакомпаний будут выполнять рейсы из Перми в Сочи
Сегодня, 05:22
Глава Следкома Бастрыкин затребовал доклад по избиению школьницы в Березниках
Сегодня, 06:17
Пермяков предупреждают о гололеде и гололедице на дорогах
Сегодня, 04:55
На технике НАТО и с флагом Христа. В Перми хотят установить памятник участникам СВО
Сегодня, 06:20
Стало известно, когда закроется каток у Театра-Театра в Перми
Сегодня, 06:03
Прикамье стало лидером по росту цен среди регионов Приволжского округа
Сегодня, 05:23