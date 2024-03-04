В Перми задержали пособника мошенников в банке из-за подозрительного внешнего вида

В Перми полицейский, у которого был выходной, задержал пособника мошенников. Это произошло в последний день февраля. Майор полиции Иван Котляров был в банке на улице Мира. Он заметил парня, который стоял у банкомата с крупной суммой денег. На неизвестного силовик обратил внимание из-за подозрительного внешнего вида — у парня на лице была медицинская маска, солнцезащитные очки, сильно натянутый на лоб капюшон, а также перчатки на руках, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.