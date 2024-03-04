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Пермский край по уровню безработицы занимает 24 место среди российских регионов

В Пермском крае на поиски работы в среднем уходит чуть больше пяти месяцев

4 марта 2024, 06:47
Фото: 1MI

Пермский край по уровню безработицы занимает 24 место среди российских регионов

За год уровень безработицы в регионе сократился почти на 1%

Пермский край в новом рейтинге от РИА Новости по уровню безработицы занимает 24 место среди российских регионов. В четвертом квартале 2023 года уровень составлял 2,3%, сообщает агентство.

Относительно четвертого квартала 2022 года этот уровень сократился на -0,9%. В третьем квартале пермяк, чтобы найти работу, в среднем тратил 5,3 месяца.

Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года в России составил 2,9 процента, что на 0,8 процентных пунктов ниже, чем годом ранее.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где показатель уровня безработицы составил один процент.

В лидирующую группу с уровнем безработицы менее двух процентов также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Москва, Красноярский край, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Оренбургская область, Калужская область, Хабаровский край, Самарская область, Амурская область.

Наиболее сложная ситуация с трудоустройством остается в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где уровень безработицы составил 27,4%.

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#Экономика#Безработица#Статистика#Поиск
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