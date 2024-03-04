В Пермском крае на поиски работы в среднем уходит чуть больше пяти месяцев

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Пермский край в новом рейтинге от РИА Новости по уровню безработицы занимает 24 место среди российских регионов. В четвертом квартале 2023 года уровень составлял 2,3%, сообщает агентство.
Относительно четвертого квартала 2022 года этот уровень сократился на -0,9%. В третьем квартале пермяк, чтобы найти работу, в среднем тратил 5,3 месяца.
Уровень безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года в России составил 2,9 процента, что на 0,8 процентных пунктов ниже, чем годом ранее.
Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где показатель уровня безработицы составил один процент.
В лидирующую группу с уровнем безработицы менее двух процентов также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Республика Хакасия, Москва, Красноярский край, Новгородская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Оренбургская область, Калужская область, Хабаровский край, Самарская область, Амурская область.
Наиболее сложная ситуация с трудоустройством остается в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где уровень безработицы составил 27,4%.