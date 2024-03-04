В России выделили дополнительные средства на выплаты матерям-героиням

Решение об увеличении финансирования связано с тем, что получателей данных выплат стало больше. Сейчас матери-героини получают 1 млн рублей, обладатели ордена «Родительская слава» — 500 тыс. рублей, а награжденные медалью этого ордена — 200 тыс. рублей. Из выделенной суммы 20 млн рублей направят матерям-героиням, 5,5 млн рублей — награжденным орденом «Родительская слава», а 5,2 млн рублей — награжденным медалью этого ордена.