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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

Кабмин выделил дополнительные деньги на выплаты матерям-героиням

В России выделили дополнительные средства на выплаты матерям-героиням

4 марта 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney

Кабмин выделил дополнительные деньги на выплаты матерям-героиням

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина 3 марта.

Правительство России дополнительно выделило более 30 млн рублей на единовременные выплаты женщинам, носящим звание «Мать-героиня», а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте кабмина.

Решение об увеличении финансирования связано с тем, что получателей данных выплат стало больше. Сейчас матери-героини получают 1 млн рублей, обладатели ордена «Родительская слава» — 500 тыс. рублей, а награжденные медалью этого ордена — 200 тыс. рублей. Из выделенной суммы 20 млн рублей направят матерям-героиням, 5,5 млн рублей — награжденным орденом «Родительская слава», а 5,2 млн рублей — награжденным медалью этого ордена.

С 2022 года звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден «Родительская слава» вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а родители, воспитывающие четырех и более детей получают медаль данного ордена.

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#Общество#Касается каждого#Многодетные семьи#Льготы#Многодетные#Мать-героиня
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