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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В среду в Прикамье пройдет комплексная проверка систем оповещения

В среду в Прикамье пройдет комплексная проверка систем оповещения

4 марта 2024, 13:30
Фото: properm.ru
Сирены будут звучать на протяжении трёх минут

В среду, 6 марта, будет проведена всероссийская комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения. На территории Прикамья будут включены узлы сиренного и речевого оповещения, а также с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами мобильных комплексов оповещения, сообщают в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

До пермяков будет доведено следующее сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Сигнал «Внимание всем!» будет включен 6 марта в течение трех минут: с 10:40 до 10:43.

Минтербез обращается к жителям и гостям Пермского края и призывает соблюдать спокойствие. Проверка региональной системы оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.

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#Общество#Безопасность#Проверка#Общественная безопасность#Системы безопасности
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