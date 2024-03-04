В среду в Прикамье пройдет комплексная проверка систем оповещения

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В среду, 6 марта, будет проведена всероссийская комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения. На территории Прикамья будут включены узлы сиренного и речевого оповещения, а также с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами мобильных комплексов оповещения, сообщают в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
До пермяков будет доведено следующее сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
Сигнал «Внимание всем!» будет включен 6 марта в течение трех минут: с 10:40 до 10:43.
Минтербез обращается к жителям и гостям Пермского края и призывает соблюдать спокойствие. Проверка региональной системы оповещения проводится в плановом режиме и носит учебный характер.