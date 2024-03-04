В среду в Прикамье пройдет комплексная проверка систем оповещения

В среду, 6 марта, будет проведена всероссийская комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения. На территории Прикамья будут включены узлы сиренного и речевого оповещения, а также с подвижных средств, оборудованных сигнальными громкоговорящими устройствами мобильных комплексов оповещения, сообщают в министерстве территориальной безопасности Пермского края.