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На СВО убили 52-летнего жителя Пермского края, который восстанавливал Донбасс

Восстанавливал Донбасс и Донецк. На СВО убили 52-летнего жителя Пермского края

4 марта 2024, 03:23
Фото: vk.com/kudymkar_officially / 1MI

На СВО убили 52-летнего жителя Пермского края, который восстанавливал Донбасс

Военный отправился на СВО в августе, но был убит уже через месяц.

Чиновники из Кудымкарского округа рассказали о гибели 52-летнего военного Владимира Никитина. Он родился 6 сентября 1971 года в поселке Комсомольский Юрлинского района. После школе поступил в Профессиональное училище №3 Кудымкара, затем его призвали на срочную службу.

После армии работал в СПК «Кувинский», а так же в сфере строительства. В 2022 году ездил вахтовым методом восстанавливать Донбасс и Донецк, территории, пострадавшие от боевых действий.

В августе 2023 года решил отправиться на СВО по контракту. 19 сентября 2023 года был убит — при этом о гибели мужчины чиновники рассказали только сейчас. Прощание с ним состоится утром 4 марта.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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