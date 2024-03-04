Восстанавливал Донбасс и Донецк. На СВО убили 52-летнего жителя Пермского края

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Чиновники из Кудымкарского округа рассказали о гибели 52-летнего военного Владимира Никитина. Он родился 6 сентября 1971 года в поселке Комсомольский Юрлинского района. После школе поступил в Профессиональное училище №3 Кудымкара, затем его призвали на срочную службу.
После армии работал в СПК «Кувинский», а так же в сфере строительства. В 2022 году ездил вахтовым методом восстанавливать Донбасс и Донецк, территории, пострадавшие от боевых действий.
В августе 2023 года решил отправиться на СВО по контракту. 19 сентября 2023 года был убит — при этом о гибели мужчины чиновники рассказали только сейчас. Прощание с ним состоится утром 4 марта.