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За минувшую неделю в Перми в ДТП получили травмы 18 человек

За минувшую неделю в Перми в ДТП получили травмы 18 человек

4 марта 2024, 06:27
Фото: 1MI
Всего же в городе произошло 13 ДТП.
Сюжет
Дтп

За минувшую неделю, 26 февраля по 3 марта, в Перми зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В них 18 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб, сообщают в ГИБДД Перми.

Также за минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2307 правонарушений.

В частности, выявлено 63 водителя, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 27 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и 10 человек сели за руль с признаками опьянения повторно.

35 водителей управляли транспортным средством не имея водительского удостоверения. Зафиксировано 14 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, 250 нарушений, связанных с нарушением правил тонировки, 83 нарушения правил перевозки детей и 281 случай непредоставления преимущества пешеходам.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Полиция#Статистика
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