За минувшую неделю в Перми в ДТП получили травмы 18 человек

В частности, выявлено 63 водителя, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 27 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и 10 человек сели за руль с признаками опьянения повторно.