За минувшую неделю в Перми в ДТП получили травмы 18 человек

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
За минувшую неделю, 26 февраля по 3 марта, в Перми зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В них 18 человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб, сообщают в ГИБДД Перми.
Также за минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 2307 правонарушений.
В частности, выявлено 63 водителя, которые управляли автотранспортом с признаками опьянения. 27 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 26 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и 10 человек сели за руль с признаками опьянения повторно.
35 водителей управляли транспортным средством не имея водительского удостоверения. Зафиксировано 14 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, 250 нарушений, связанных с нарушением правил тонировки, 83 нарушения правил перевозки детей и 281 случай непредоставления преимущества пешеходам.