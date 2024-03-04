Завершено расследование уголовного дела по сорванному лифту в больнице Перми

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Правоохранительными органами Перми завершено расследование по факту сорванного лифта в корпусе больницы Архангела Михаила и всех небесных сил на улице Лобачевского, 26. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК Прикамья.
В ходе следствия выяснилось, что 10 октября прошлого года лифтер, сотрудник лечебного учреждения, допустил одновременное нахождение в кабине подъемной машины 15 пассажиров. Это стало превышением максимальной грузоподъёмности более чем на 1000 кг. Как сообщает ведомство, в обязанности лифтера входит «сопровождение пациентов медицинского учреждения при перемещении последних в кабинет больничного грузопассажирского лифта, а также обеспечение номинальной грузоподъемности».
Из-за допущенных грубых нарушений требований к организации безопасного использования лифта кабина ускорилась и достигла уровня первого этажа. Подъемное средство продолжило движение вниз, опустившись на пружинные буфера.
В результате находившиеся в кабине пять пациентов больницы получили травмы, в том числе средней и легкой тяжести вреда здоровью. Всего в лифте было 12 пациентов, лифтер и санитарка.
По факту инцидента следственным отделом по Орджоникидзевскому району Перми было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Обвиняемое лицо полностью признало вину и раскаялось в содеянном. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В конце 2022 года медицинское учреждение объявило закупку на поиск организации для технического обслуживания лифтов на 2023 год. Стоимость контракта составила 335 тыс. рублей. За эту сумму ООО «ЛИФТЭНЕРГО-СЕРВИС» должно было проводить каждый месяц осмотр лифтов и техническое обслуживание.