Завершено расследование уголовного дела по сорванному лифту в больнице Перми

В ходе следствия выяснилось, что 10 октября прошлого года лифтер, сотрудник лечебного учреждения, допустил одновременное нахождение в кабине подъемной машины 15 пассажиров. Это стало превышением максимальной грузоподъёмности более чем на 1000 кг. Как сообщает ведомство, в обязанности лифтера входит «сопровождение пациентов медицинского учреждения при перемещении последних в кабинет больничного грузопассажирского лифта, а также обеспечение номинальной грузоподъемности».