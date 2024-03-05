Администрации округов Прикамья сообщили о гибели еще двоих военнослужащих на СВО

В декабре 2019 года молодой человек ушел в армию, затем заключил контракт и служил до октября 2021 года. Прощание с ним состоится в четверг, 7 марта. В ДК села Путино (ул. Комсомольская, 16) с 11:00 до 12:00 пройдет церемония прощания и траурный митинг, в 12:30 — отпевание в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Советская, 8).