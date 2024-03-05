Администрации округов Прикамья сообщили о гибели еще двоих военнослужащих на СВО

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Published Сегодня, 13:01
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Updated Сегодня, 13:03
Стало известно о гибели в ходе проведения СВО еще двух жителей Пермского края. О них сообщили пресс-службы администраций Верещагинского и Соликамского городских округов сегодня, 5 марта, в соцсети «ВКонтакте».
Две недели назад, 18 февраля, был убит старший стрелок отделения (захвата) взвода штурмовой роты, рядовой Каримдин Гафуров. Молодой человек родился в селе Путино 25 января 2000 года, с 1 по 3 классы учился в Путинской школе. Затем семья переехала в Пермь. Здесь после окончания 9 классов Каримдин поступил в многопрофильный техникум, где получил специальность мастера отделочных работ.
В декабре 2019 года молодой человек ушел в армию, затем заключил контракт и служил до октября 2021 года. Прощание с ним состоится в четверг, 7 марта. В ДК села Путино (ул. Комсомольская, 16) с 11:00 до 12:00 пройдет церемония прощания и траурный митинг, в 12:30 — отпевание в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы (ул. Советская, 8).
Соликамец Никита Хромов родился 10 сентября 1990 года. Окончил 9 классов школы №15, отучился в Соликамском горно-химическом техникуме. Власти не сообщили, когда он отправился на СВО и в какой именно день был убит. Известно, что молодой человек имеет государственные награды «За храбрость» 2 степени, «За воинскую доблесть», «За боевые отличия» и Орден Мужества.
Прощание с военнослужащим Хромовым состоится завтра, 6 марта, в 10:00, в ДК «Прикамье».