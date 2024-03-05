Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе расследования смертельного ДТП у ЦУМа

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:54
Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Перми. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.
Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю 31-летнему уроженцу Республики Таджикистан предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По информации Properm.ru, речь идет о жителе Кондратово Богдане Сулиге.
Смертельное ДТП произошло рано утром 3 марта. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 42-летний водитель. После этого Nissan Teana врезался в троих пешеходов: двоих молодых людей 2005 года рождения и девушку 2005 года рождения. 18-летняя девушка скончалась на месте происшествия, юношей госпитализировали.
Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Пермскому краю Валерию Сафонову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.