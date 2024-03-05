Александр Бастрыкин ждет доклада о ходе расследования смертельного ДТП у ЦУМа

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю 31-летнему уроженцу Республики Таджикистан предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По информации Properm.ru, речь идет о жителе Кондратово Богдане Сулиге.