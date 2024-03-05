Будет убыток 300%. Над Кунгурской пещерой хотят построить парк развлечений

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Минэкономразвития Прикамья предложило инвесторам рассмотреть проект строительства парка развлечений в Кунгуре. Согласно проекту, участок для него располагается прямо на ледяной пещере — по словам экспертов, стройка в этом месте нарушит законодательство.
Общая площадь объекта оценивается в 152 га. На территории соснового бора будет размещен парк с сетью экологических троп для туристов, велосипедных дорожек, зон отдыха и площадок для интерактивного времяпровождения.
По словам заведующего кафедрой биогеоцонологии и охраны природы Сергея Бузмакова, строительство парка на территории особо охраняемой природной территории запрещено на законодательном уровне. Если, несмотря на это, объект будет возведен, его могут заставить демонтировать за свой счет, что принесет инвесторам убыток в 200%, а то и в 300%.