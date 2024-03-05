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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Прикамье инвесторам предложили построить парк над Кунгурской пещерой

Будет убыток 300%. Над Кунгурской пещерой хотят построить парк развлечений

5 марта 2024, 11:42
Фото: properm.ru

В Прикамье инвесторам предложили построить парк над Кунгурской пещерой

Строительство на территории ООПТ запрещено законодательством.

Минэкономразвития Прикамья предложило инвесторам рассмотреть проект строительства парка развлечений в Кунгуре. Согласно проекту, участок для него располагается прямо на ледяной пещере — по словам экспертов, стройка в этом месте нарушит законодательство.

Общая площадь объекта оценивается в 152 га. На территории соснового бора будет размещен парк с сетью экологических троп для туристов, велосипедных дорожек, зон отдыха и площадок для интерактивного времяпровождения.

По словам заведующего кафедрой биогеоцонологии и охраны природы Сергея Бузмакова, строительство парка на территории особо охраняемой природной территории запрещено на законодательном уровне. Если, несмотря на это, объект будет возведен, его могут заставить демонтировать за свой счет, что принесет инвесторам убыток в 200%, а то и в 300%.

Фото: Скриншот карты с участком проекта с сайта Минэкономразвития
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