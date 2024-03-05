Будет убыток 300%. Над Кунгурской пещерой хотят построить парк развлечений

По словам заведующего кафедрой биогеоцонологии и охраны природы Сергея Бузмакова, строительство парка на территории особо охраняемой природной территории запрещено на законодательном уровне. Если, несмотря на это, объект будет возведен, его могут заставить демонтировать за свой счет, что принесет инвесторам убыток в 200%, а то и в 300%.