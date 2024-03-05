Был на СВО с лета 2023 года. В Пермском крае простятся с 33-летним военным

На СВО был убит 33-летний военный Павел Баталов. Чиновники из администрации Юсьвинского округа сообщают в соцсетях, что Баталов родился 11 мая 1990 года, окончил девять классов Пожвинской школы, затем учился в Профессиональном лицее №12 в Перми. С 2011 по 2012 годы проходил срочную службу в армии. Затем остался жить и работать в Перми.