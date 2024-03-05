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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Пермском крае простятся с 33-летним контрактником, убитым на СВО

Был на СВО с лета 2023 года. В Пермском крае простятся с 33-летним военным

5 марта 2024, 11:03
Фото: vk.com/public174642700 / 1MI

В Пермском крае простятся с 33-летним контрактником, убитым на СВО

Обстоятельства гибели военного чиновники не сообщают.

На СВО был убит 33-летний военный Павел Баталов. Чиновники из администрации Юсьвинского округа сообщают в соцсетях, что Баталов родился 11 мая 1990 года, окончил девять классов Пожвинской школы, затем учился в Профессиональном лицее №12 в Перми. С 2011 по 2012 годы проходил срочную службу в армии. Затем остался жить и работать в Перми.

На спецоперацию отправился в июне 2023 года по контракту. Был убит 14 февраля 2024 года. Прощание с военным состоится в Пожве утром 6 марта.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны, как и точное число погибших.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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