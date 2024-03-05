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Updated Сегодня, 13:12

Бывший мэр Перми назначен главой комиссии по оценке деятельности глав муниципалитетов

Бывший мэр Перми назначен главой комиссии по оценке деятельности глав муниципалитетов

5 марта 2024, 13:10
Фото: Личная страница Алексея Демкина во ВКонтакте
Указ о назначении подписан губернатором Прикамья.

Вице-премьер правительства Прикамья и бывший мэр Перми Алексей Демкин назначен главой экспертной комиссии по проведению анализа результатов оценки населением эффективности работы глав муниципалитетов. Соответствующий указ подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Демкин будет изучать мнение жителей о работе руководителей муниципальных и региональных унитарных предприятий и акционерных обществ, владельцем контрольных пакетов которых выступает Пермский край.

Должность главы администрации города господин Демкин занимал с 2021 по 2023 год. В июне прошлого года он занял пост вице-премьера краевого правительства.

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#Пермь#Пермский край#Население#Администрация города#Вице-премьер#Анализ результатов#Губернатор Прикамья#Глава комиссии#Оценка деятельности#Экспертная комиссия#Эффективность работы#Главы муниципалитетов#Руководители предприятий
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