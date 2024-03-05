Бывший мэр Перми назначен главой комиссии по оценке деятельности глав муниципалитетов

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Вице-премьер правительства Прикамья и бывший мэр Перми Алексей Демкин назначен главой экспертной комиссии по проведению анализа результатов оценки населением эффективности работы глав муниципалитетов. Соответствующий указ подписан губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
Демкин будет изучать мнение жителей о работе руководителей муниципальных и региональных унитарных предприятий и акционерных обществ, владельцем контрольных пакетов которых выступает Пермский край.
Должность главы администрации города господин Демкин занимал с 2021 по 2023 год. В июне прошлого года он занял пост вице-премьера краевого правительства.