Число заболевших ОРВИ и гриппом в Пермском крае за неделю увеличилось

За прошлую неделю в Прикамье немного выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. По статистике регионального Управления Роспотребнадзора, в период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 16 тыс. 870 зараженных, тогда как в период с 19 по 25 февраля — 16 тыс. 457 человек. Эпидемический порог в крае не превышен.