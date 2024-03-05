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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Прикамье за неделю более 16,4 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом

Число заболевших ОРВИ и гриппом в Пермском крае за неделю увеличилось

5 марта 2024, 12:22
Фото: unsplash.com

В Прикамье за неделю более 16,4 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом

Ранее сообщалось, что также растет заболеваемость ковидом.

За прошлую неделю в Прикамье немного выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. По статистике регионального Управления Роспотребнадзора, в период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 16 тыс. 870 зараженных, тогда как в период с 19 по 25 февраля — 16 тыс. 457 человек. Эпидемический порог в крае не превышен.

Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с ОРВИ циркулируют вирусы гриппы А и возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, преобладают РС-вирусы. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют надевать маску в местах массового скопления людей, часто мыть руки, регулярно проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

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#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви
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