Число заболевших ОРВИ и гриппом в Пермском крае за неделю увеличилось

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
За прошлую неделю в Прикамье немного выросло число заболевших ОРВИ и гриппом. По статистике регионального Управления Роспотребнадзора, в период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 16 тыс. 870 зараженных, тогда как в период с 19 по 25 февраля — 16 тыс. 457 человек. Эпидемический порог в крае не превышен.
Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с ОРВИ циркулируют вирусы гриппы А и возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, преобладают РС-вирусы. Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют надевать маску в местах массового скопления людей, часто мыть руки, регулярно проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.