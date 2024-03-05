DJ Smash стал отцом во второй раз. Стоимость родов в московском роддоме впечатляет

Пермский музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) стал отцом во второй раз. О том, что его жена модель Анастасия Кривошеева ждет ребенка Ширман рассказал еще в конце 2023 года. Тогда описывал себя как семейного человека, не сообщая подробности о беременности супруги.