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Пермяк DJ Smash стал отцом во второй раз

DJ Smash стал отцом во второй раз. Стоимость родов в московском роддоме впечатляет

5 марта 2024, 06:00
Фото: Instagram — anastasiakriv (соцсеть признана экстремистской и запрещена)

Пермяк DJ Smash стал отцом во второй раз

Сын у музыканта и модели родился 4 марта.
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DJ Smash

Пермский музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) стал отцом во второй раз. О том, что его жена модель Анастасия Кривошеева ждет ребенка Ширман рассказал еще в конце 2023 года. Тогда описывал себя как семейного человека, не сообщая подробности о беременности супруги.

О рождении ребенка Кривошеева рассказала в своем Instagram (запрещен и признан экстремистским). Сын родился 4 марта: «С твоим днем рождения, сынок! Мы тебя очень ждали. Теперь официально я — мать дракона. Люблю тебя бесконечно, DJ Smash».

Также мать поблагодарила сотрудников московского роддома за «идеальные роды с улыбкой на лице». «Роддом на улице Правды» — второй частный роддом Москвы. Он открылся в августе 2016 года. В 2017 году владелец «Европейского медицинского центра» приобрел этот роддом.

Судя по сайту медучреждения, стоимость родов составляет 272 тыс. рублей, прием акушера-гинеколога — 21,8 тыс. рублей, подготовка при поступлении в родильный дом — 16,3 тыс. рублей. Для сравнения, больнице имени Гринберга в Перми платные роды стоят около 52 тыс. рублей.

Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева познакомились в 2011 году на борту самолета, в 2020 году у них родилась дочь — ее назвали Серафима.

Фото: Instagram — anastasiakriv (соцсеть признана экстремистской и запрещена)
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#Пермь#DJ Smash
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