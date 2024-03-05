Дом в Свердловском районе Перми признали аварийным, несмотря на свежий капремонт

И, несмотря на то, что оба эксперта рекомендовали провести дополнительное обследование дома, межведомственная комиссия признала дом аварийным. «Мы переживаем, что повторим судьбу дома по Куйбышева 68, где администрация признала дом аварийным, а в октябре 2023 года ввели ЧС, людей буквально выгнали на улицу и до сих пор никто из жильцов не получил компенсации», — беспокоятся жильцы. Они просят главу СК России решить вопрос об отмене признания дома аварийным и рассмотреть вопрос о нецелевом использовании средств муниципалитета и Фонда капитального ремонта.