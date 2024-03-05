Дом в Свердловском районе Перми признали аварийным, несмотря на свежий капремонт

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Жители дома на ул. Седова, 9 записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором просят признать решение межведомственной комиссии незаконным. Ранее специалисты признали этот дом аварийным, хотя недавно в нем был проведен капитальный ремонт.
Пермяки рассказали, что в 2018 году Ленинский районный суд обязал администрацию города провести капремонт здания. В 2019 году мэрия заключила контракт по обследованию дома и разработке проектно-сметной документации. Однако проделанная работа чиновников не устроила, и в апреле 2022 года они предоставили своего подрядчика — на этот раз ремонт должен был выполнять ИП Панков.
В том же месяце жителей дома вызвали на межведомственную комиссию о признании дома аварийным. На заседании юристы сообщили им, что работы по капремонту начались, однако после выполнения основной части работ, в ноябре 2022 года процесс прекратился.
В январе этого года жильцов дома на Седова, 9 вновь вызвали на межведомственную комиссию, назначенную на 25 января. ООО «БТИ-Регион-Кадастр» предоставило заключение о признании дома аварийным. Тогда как сами жильцы принесли заключение ООО «ИТК Френкеля», в котором говорилось, что после капремонта состояние дома только улучшилось, тогда решение комиссии перенесли на неопределенный срок.
Второе заседание комиссии состоялось 21 февраля, о нем пермяки узнали случайно. На заседании главный инженер «БТИ-Регион-Кадастр» С. Н. Хомякова сообщила, что проводилось только визуальное обследование дома, а для вынесения решения об аварийности нужно делать детально-инструментальное обследование дома. По словам пермяков, комиссия даже не приняла во внимание заключение «ИТК Френкеля».
И, несмотря на то, что оба эксперта рекомендовали провести дополнительное обследование дома, межведомственная комиссия признала дом аварийным. «Мы переживаем, что повторим судьбу дома по Куйбышева 68, где администрация признала дом аварийным, а в октябре 2023 года ввели ЧС, людей буквально выгнали на улицу и до сих пор никто из жильцов не получил компенсации», — беспокоятся жильцы. Они просят главу СК России решить вопрос об отмене признания дома аварийным и рассмотреть вопрос о нецелевом использовании средств муниципалитета и Фонда капитального ремонта.
Одна из жительниц дома Анастасия Кузмичева, опубликовавшая видеообращение, рассказала корреспонденту Properm.ru, что заявление в СУ СК России по Пермскому краю было подано 21 февраля текущего года. В ходе проверки заявления будет проведена доследственная проверка. Также следствие намерено провести строительно-техническую экспертизу состояния дома в Пермской лаборатории судебных экспертиз.
В пресс-службе Следкома подтверждают проведения доследственной проверки, направленной на установление всех обстоятельств. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального следственного управления Валерию Сафонову доложить о ходе и результатах проверки.