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Published Сегодня, 08:05

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Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд»

Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд». Показываем их выступления

5 марта 2024, 08:05
Фото: vk.com/fabrika_zvezd

Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд»

Участники попали в разные команды.

В проект «Новая Фабрика звезд» попали два пермяка. Трансляция старого шоу в новом формате началась в начале марта на телеканале ТНТ. Продюсерами, которые отбирают артистов в команды, стали Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!», а также лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.

20-летний Семен Полищук, родившийся в Чайковском, с 13 лет живет в Казани. Он исполнил вместе с певцом Звонкий (Андрей Лысков) песню «Я верю в чудеса». Жуков отметил: «И песня, и пацан классные». Шнуров оказался восхищен и поведением пермяка на сцене, и музыкальной эрудицией. В итоге Полищук попал в команду к Жукову.

Выступление Полищука
Видео: vk.com/fabrika_zvezd

20-летний пермяк Вадим Гладков ранее был участником проекта «Голос. Дети», но он не попал в основном этап после слепых прослушиваний. На новом шоу он выступал вместе с рэпером Леша Свинк (Алексей Норкитович). Гладков прошел в следующий этап, он попал в команду к Шнурову.

Видео: vk.com/fabrika_zvezd
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