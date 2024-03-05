Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд». Показываем их выступления

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В проект «Новая Фабрика звезд» попали два пермяка. Трансляция старого шоу в новом формате началась в начале марта на телеканале ТНТ. Продюсерами, которые отбирают артистов в команды, стали Сергей Жуков из группы «Руки Вверх!», а также лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров.
20-летний Семен Полищук, родившийся в Чайковском, с 13 лет живет в Казани. Он исполнил вместе с певцом Звонкий (Андрей Лысков) песню «Я верю в чудеса». Жуков отметил: «И песня, и пацан классные». Шнуров оказался восхищен и поведением пермяка на сцене, и музыкальной эрудицией. В итоге Полищук попал в команду к Жукову.
20-летний пермяк Вадим Гладков ранее был участником проекта «Голос. Дети», но он не попал в основном этап после слепых прослушиваний. На новом шоу он выступал вместе с рэпером Леша Свинк (Алексей Норкитович). Гладков прошел в следующий этап, он попал в команду к Шнурову.