Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд». Показываем их выступления

20-летний Семен Полищук, родившийся в Чайковском, с 13 лет живет в Казани. Он исполнил вместе с певцом Звонкий (Андрей Лысков) песню «Я верю в чудеса». Жуков отметил: «И песня, и пацан классные». Шнуров оказался восхищен и поведением пермяка на сцене, и музыкальной эрудицией. В итоге Полищук попал в команду к Жукову.